La presentación de la exposición en la biblioteca de Villamayor de Armuña. EÑE

Villamayor rinde homenaje a Carmen Martín Gaite con una interesante exposición

La muestra incluye 23 obras en las que destacan pinturas y esculturas de artistas charros

EÑE

Villamayor de Armuña

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:54

Comenta

La Biblioteca Municipal de Villamayor ofrece al público la exposición «La ciudad, el libro, la palabra. Homenaje a Carmen Martín Gaite (1925-2000)», una muestra artística dedicada a la figura de la insigne escritora salmantina, cuyo centenario de nacimiento se conmemora precisamente esta misma semana.

Se compone de 23 obras de pintura y escultura realizadas por artistas del panorama artístico contemporáneo salmantino. Todos ellos han gozado de plena libertad creativa para plasmar su particular homenaje a Carmen Martín Gaite, haciendo posible una colección diversa, simbólica y cargada de referencias a la ciudad, la palabra escrita y la memoria literaria. La muestra, comisariada por Eduardo Azofra y Chema Sánchez, ha sido presentada en la biblioteca municipal, donde ambos han explicado al público y a los medios las claves del proyecto, su trasfondo y el proceso de selección de las piezas que conforman este tributo artístico.

El Consistorio de Villamayor de Armuña ha colaborado activamente en la promoción y difusión de esta exposición, que supone una oportunidad para acercar el arte contemporáneo y la figura de Carmen Martín Gaite a los vecinos del municipio. Tras su paso por el Casino de Salamanca, la muestra continúa ahora su recorrido en Villamayor, reafirmando la voluntad municipal de fortalecer su oferta cultural y educativa.

