Villagonzalo pide a la Guardia Civil que identifique y sancione a los bañistas que incumplen las normas

“Me gustaría pedirle a la gente que viene a bañarse a Villagonzalo, a la que siempre recibimos con los brazos abiertos, que sean conscientes de la situación que estamos viviendo, que queremos que todos disfruten del río pero cumpliendo con las medidas que sean necesarias”. Inés Martín, alcaldesa de Villagonzalo de Tormes, se ha visto obligada a solicitar ayuda a la Subdelegación del Gobierno para que actúe a la hora de frenar el reiterado incumplimiento de las medidas sanitarias en las tres zonas de baño.

Ante las continuas quejas de los vecinos, molestos porque muchos visitantes no acatan las medidas sanitarias, la Corporación municipal se ha visto obligada a celebrar un pleno extraordinario en el que se ha decidido solicitar el auxilio de la Guardia Civil para que identifique y sanciones a los infractores: “Sobre todo la gente joven, que no usa mascarilla, no respeta la distancia de seguridad y a pesar de que hay una ordenanza que prohibe que en este tiempo se vaya con perros la gente va igual y al final se está creando un ambiente muy complicado entre la gente del municipio y la gente que va a bañarse”, explica la alcaldesa de Villagonzalo.

Como el municipio no tiene Policía Local ha tenido que enviar un escrito a la Subdelegación del Gobierno solicitando la intervención de la Guardia Civil, ya que el equipo de Gobierno no quiere verse obligado a cerrar las “playas”, sobre todo en un verano tan caluroso como este. A pesar de que no son zonas autorizadas para el baño —ya que ahora mismo no hay ninguna en la provincia— el río de Villagonzalo siempre ha estado muy concurrido por su accesibilidad, su limpieza y por estar dotado con merenderos y zonas de descanso. “No quiero dar el paso de cerrar las playas porque la gente ha estado mucho tiempo encerrada y necesita una vía de escape, queremos que disfruten siempre y cuando se respete”, subraya la alcaldesa.