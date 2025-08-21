Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instantes vividos en el chupinazo de San Roque 2025. EÑE

Las verbenas de San Roque en Carbajosa reúnen a unas 40.000 personas

El Consistorio hace balance de las recién terminadas fiestas en las que el chupinazo también congregó a 4.000 asistentes

EÑE / Paula Zorita

Carbajosa de la Sagrada

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:37

Las Fiestas de San Roque 2025 en Carbajosa de la Sagrada fueron un éxito de participación gracias a la gran afluencia de público que asistió a las verbenas y actos centrales de la programación elaborada por el Consistorio.

Los conciertos de las orquestas «Royal», «La Misión» y «Cinema» se convirtieron en el gran atractivo de las noches festivas, congregando a 8.000, 18.000 y 13.000 espectadores respectivamente en el recinto ferial. En total, más de 39.000 personas disfrutaron de estas actuaciones.

El chupinazo de inicio también reunió a 4.000 personas en la Plaza Mayor, confirmando el fuerte tirón popular de estas fiestas. En el apartado gastronómico, la paella solidaria del domingo vendió 1.500 tickets -con fondos destinados a AERSCYL, PYFANO y ACECALE-, mientras que la novedosa parrillada del martes superó los 700.

Los festejos taurinos mantuvieron igualmente el interés con una media de 1.800 asistentes, completando un programa que combinó tradición, convivencia y espectáculos de gran formato.

La concejala de Fiestas, Alba Hernández, subrayó que «la emoción y la participación» fueron la nota dominante, mientras que el alcalde, Pedro Samuel Martín, agradeció la implicación de peñas, asociaciones y cuerpos de seguridad en el éxito de unas fiestas «inolvidables».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado al Hospital tras caerse desde tres metros mientras instalaba un aire acondicionado
  2. 2 Un incendio declarado al lado del cementerio alarma a los vecinos de Mogarraz
  3. 3 Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
  4. 4 El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»
  5. 5 Cinco localidades de Salamanca, con derecho a ayudas de la Junta por los incendios
  6. 6 El Instituto de Biología Funcional ficha a un investigador de primer nivel que creará en Salamanca una herramienta única en Europa
  7. 7 La Bonoloto reparte un buen pellizco en dos puntos de Castilla y León
  8. 8 Un punto estratégico dentro de la ciudad: «Mientras los jóvenes residan aquí, este es su barrio»
  9. 9 El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 20 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Las verbenas de San Roque en Carbajosa reúnen a unas 40.000 personas

Las verbenas de San Roque en Carbajosa reúnen a unas 40.000 personas