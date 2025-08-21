Las verbenas de San Roque en Carbajosa reúnen a unas 40.000 personas El Consistorio hace balance de las recién terminadas fiestas en las que el chupinazo también congregó a 4.000 asistentes

EÑE / Paula Zorita Carbajosa de la Sagrada Jueves, 21 de agosto 2025, 18:37 Comenta Compartir

Las Fiestas de San Roque 2025 en Carbajosa de la Sagrada fueron un éxito de participación gracias a la gran afluencia de público que asistió a las verbenas y actos centrales de la programación elaborada por el Consistorio.

Los conciertos de las orquestas «Royal», «La Misión» y «Cinema» se convirtieron en el gran atractivo de las noches festivas, congregando a 8.000, 18.000 y 13.000 espectadores respectivamente en el recinto ferial. En total, más de 39.000 personas disfrutaron de estas actuaciones.

El chupinazo de inicio también reunió a 4.000 personas en la Plaza Mayor, confirmando el fuerte tirón popular de estas fiestas. En el apartado gastronómico, la paella solidaria del domingo vendió 1.500 tickets -con fondos destinados a AERSCYL, PYFANO y ACECALE-, mientras que la novedosa parrillada del martes superó los 700.

Los festejos taurinos mantuvieron igualmente el interés con una media de 1.800 asistentes, completando un programa que combinó tradición, convivencia y espectáculos de gran formato.

La concejala de Fiestas, Alba Hernández, subrayó que «la emoción y la participación» fueron la nota dominante, mientras que el alcalde, Pedro Samuel Martín, agradeció la implicación de peñas, asociaciones y cuerpos de seguridad en el éxito de unas fiestas «inolvidables».