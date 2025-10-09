Valoración positiva de la VIII Feria Medieval de Ciudad Rodrigo

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Jueves, 9 de octubre 2025, 21:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y representantes de la asociación Rodericus hicieron este jueves un balance tras la celebración de la VIII Feria Medieval que acogió la localidad durante el pasado fin de semana. Una cita que «ha sido un éxito excepcional, tanto por la gran afluencia de público visitante como por los mirobrigenses, así como por la alta calidad de las actividades», señaló la concejala de Ferias no ganaderas, Ana Castaño.

La edil destacó que esta edición «se puede calificar como una de las mejores hasta el momento, que se ha convertido en una referencia en Castilla y León». La concejala de Cultura, Belén Barco, puso de manifiesto que esta cita «crece de manera notable en todos los aspectos, con una cantidad de actividades durante todo el día y hasta la noche, para todos los gustos y para todas las edades y que han sido muy valoradas».

Por parte de la asociación, Emilio Hernández lanzó un mensaje de agradecimiento a todos los que hacen posible esta feria, «desde los habitantes de Ciudad Rodrigo, a los artesanos, músicos locales, caballistas, a las instituciones que posibilitan la cesión de espacios». Los integrantes de Rodericus recalcaron la alta diversidad de propuestas que integraban el programa, «muchas de ellas solapadas», y que han tomado nota para la novena edición: «Estamos contentos de cómo ha salido todo, ya tenemos novedades y correcciones para el próximo año».