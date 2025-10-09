Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes municipales y de la asociación durante la rueda de prensa D. S.

Valoración positiva de la VIII Feria Medieval de Ciudad Rodrigo

El Consistorio y la asociación Rodericus califican esta edición como la más exitosa

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:22

Comenta

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y representantes de la asociación Rodericus hicieron este jueves un balance tras la celebración de la VIII Feria Medieval que acogió la localidad durante el pasado fin de semana. Una cita que «ha sido un éxito excepcional, tanto por la gran afluencia de público visitante como por los mirobrigenses, así como por la alta calidad de las actividades», señaló la concejala de Ferias no ganaderas, Ana Castaño.

La edil destacó que esta edición «se puede calificar como una de las mejores hasta el momento, que se ha convertido en una referencia en Castilla y León». La concejala de Cultura, Belén Barco, puso de manifiesto que esta cita «crece de manera notable en todos los aspectos, con una cantidad de actividades durante todo el día y hasta la noche, para todos los gustos y para todas las edades y que han sido muy valoradas».

Por parte de la asociación, Emilio Hernández lanzó un mensaje de agradecimiento a todos los que hacen posible esta feria, «desde los habitantes de Ciudad Rodrigo, a los artesanos, músicos locales, caballistas, a las instituciones que posibilitan la cesión de espacios». Los integrantes de Rodericus recalcaron la alta diversidad de propuestas que integraban el programa, «muchas de ellas solapadas», y que han tomado nota para la novena edición: «Estamos contentos de cómo ha salido todo, ya tenemos novedades y correcciones para el próximo año».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red Eléctrica alerta al Gobierno y a la CNMC de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico
  2. 2 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas
  3. 3 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  4. 4 Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino
  5. 5 Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas
  6. 6 Una joven de 28 años, herida tras ser atropellada en el puente de Sánchez Fabrés
  7. 7 Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados
  8. 8 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  9. 9 Correhuela, Los Bandos y Campillo: áreas «libres» de la zona peatonal
  10. 10 Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Valoración positiva de la VIII Feria Medieval de Ciudad Rodrigo

Valoración positiva de la VIII Feria Medieval de Ciudad Rodrigo