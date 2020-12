Vacío por Navidad. El duro fin de año en la provincia por las restricciones

Las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus se han dejado notar de forma notable en aquellas localidades con segundas residencias de la provincia ya que un gran porcentaje de los propietarios viven en Madrid o en otras comunidades y no pueden acudir a Salamanca.

Apenas un 10 o un 15% de las personas que habitualmente acuden al pueblo para pasar las navidades en sus casas lo han hecho en localidades de la comarca de Béjar, cómo señala Antonio Valencia, de Peñacaballera. No muy lejos de allí, en Candelario, sí se nota que hay más gente, pero nada que ver con otros años por estas fechas. “No hay masificación”, dicen los vecinos. En la Sierra de Francia sucede algo similar y los alojamientos sufren también esa falta de visitantes. Así lo indica Javier, desde Sotoserrano, al señalar que “en nuestro caso, la casa lleva cerrada desde septiembre. La mayoría de las casas rurales de la Sierra son un complemento, no vivimos sólo de ello. Nosotros hasta la primavera no nos complicamos. Y en el caso de hoteles, pues mal. Si no funciona Madrid, no funciona la Sierra”. Explica que el turismo de Madrid supone el 80% de las visitas de la Sierra en estas fechas y no han venido. En otras comarcas la cifra se eleva al 90%_de madrileños y también están vacías porque no han venido y el turismo de la comunidad no es tan notable. Sucede en Puente del Congosto, referente de turismo y con un notable volumen de segundas residencias en la comarca del Alto Tormes. Su alcalde, Ángel Rosado, explica que “no ha venido apenas gente. Los de Madrid no pueden por el cierre perimetral y la gente de Salamanca, por el frío y por prudencia, tampoco. Ha venido muy poquita gente. Es casi imperceptible. Un poco más se vio el día de Nochebuena e imagino que sucederá lo mismo el día de Nochevieja, pero muy poco”.

Tampoco hay portugueses, que acudían cada vez en mayor número a celebrar la Nochevieja en la provincia y a disfrutar de la nieve. La Covatilla sigue cerrada, pero no podrían entrar por el cierre perimetral.