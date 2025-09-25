Unanimidad en el pleno para conceder los Honores y Distinciones aprobados por la Comisión Mixta de Béjar Se entregarán este domingo a las 20:00 horas en el Teatro Cervantes y serán para el Festival Internacional de Blues, el Abejarock, Luis Felipe Comendador, Juan Hernández Heras y Nayerda Slujalkovsky Feliz.

TEL Béjar Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:36 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Béjar ha aprobado por unanimidad conceder las distinciones acordadas por la Comisión Mixta de Participación Ciudadana para el Festival Internacional de Blues, el Abejarock, Luis Felipe Comendador, Juan Hernández Heras y Nayerda Slujalkovsky Feliz. Ha sido en una sesión extraordinaria con ausencia de Kevin Blázquez, Rubén Martín y Jonathan Sánchez, todos ellos por motivos laborales.

El pleno ha comenzado con la inclusión del acuerdo de 1 de agosto de este año sobre que el espacio entre la Comisaría de la Policía Nacional y la calle 28 de septiembre, número 24, fuera del callejera, pase a denominarse Plaza de la Policía Nacional. El alcalde, Antonio Cámara, ha explicado que la competencia para la denominación de las calles compete al pleno de la Corporación municipal y, en este caso, se trata de un acuerdo en agradecimiento por la labor de la Policía Nacional. En el turno de intervenciones, Olga García ha preguntado si se inauguró esa plaza de forma errónea previa aprobación de la denominación. En este sentido, Cámara ha explicado es que la asignación de nombre debía haberse realizado por el pleno, pero que no fue una mala inauguración si bien la placa fue colocada sin el acuerdo plenario.

El segundo punto del pleno ha sido la propuesta de la Comisión Mixta de Participación Ciudadana, después de tres reuniones, con respecto a los candidatos a los premios de los Honores y Distinciones. Allí, se acordó conceder la medalla de la ciudad al Festival Internacional de Blues y al Abejarock, el título de Bejarano Ilustre para Luis Felipe Comendador, el de Hijo Predilecto para Juan Hernández Heras y el de Hija Adoptiva para Nayerda Slujalkovsky Feliz, que trabajó como odontóloga en Béjar y fue asesinada en 2002.

La primera en intervenir ha sido Araceli Dorado que ha afirmado que aprobarán lo acordado en la Comisión Mixta sin votar con «ideología política». En esta misma línea, Olga García ha afirmado que no le permitieron votar, pero que apoyaría esa propuesta en el pleno.

Por su parte, Purificación Pozo, de Vox, ha acusado al alcalde de haber asegurado en la comisión que las candidaturas se votarían por separado. «Es una actitud dictatorial porque nos impone votarlo en bloque, me parece bien porque así se le empieza a conocer por sus hechos. Por respeto a todos los componentes de la Comisión Mixta, Vox votará a favor», ha concluído.

En su intervención, el portavoz del PP, Luis Francisco Martín, ha recordado que en 2023 el PSOE votó en contra porque no se votaba de forma individual y ha asegurado que el tiempo vuelve a dar la razón. «En la Comisión Mixta, Celador pidió disculpas porque se equivocaron. Allí reconoció que se habían equivocado», ha explicado. Además, ha retomado candidaturas como la medalla prevista para la Cofradía de la Santa Vera Cruz, la Real Abadía del Santísimo y las Hermandades de la Seráfica Hermandad y la de Jesús Nazareno. También ha hablado del exalcalde, Alejo Riñones, como Hijo Adoptivo. «No querían a Alejo Riñones, dijeron en su día. Nosotros votamos a favor de Angel Calvo en 2024 sin temor, fíjense la diferencia entre ustedes y nosotro», ha añadido. Por ello, ha pedido que los premios que quedaron sin entregar en 2023, se aprueben para 2026. «No puede quedar un reconoimiento en el aire por una inquina personal. Debe ser un acto más social, que político», ha concluido.

Finalmente, el alcalde, Antonio Cámara, ha explicado que su equipo acepta el dictamen el acuerdo de la Comisión Mixta y se ha dirigido a Luis Francisco Martín para decirle que es el PP el que hace uso político de los premios. «Nada es superior a la decisión de los concejales de un municipio, salvo la justicia, que puede anular alguno de los actos dictados en un pleno», ha afirmado. Por otro lado, Cámara ha destacado que se trata de una decisión consensuada.

Después, ha facilitado un segundo turno de intervención y Olga García ha lamentado que se haga «política sucia». «Si yo fuera una de las personas galardonados, me sentiría fatal. Debemos hacer un acto de reflexión sobre este tema de los Honores y Distinciones», ha explicado.

Por su parte, Purificación Pozo ha querido aclarar que el alcalde afirmó que se votarían por separado y le ha pedido que no critique con Vox porque «me puedo seguir metiendo con Pedro Sánchez y con usted por hacer la misma gestión. Dice una cosa y hace otra e impone cada día una cosa u otra según le va mejor el resultado», ha afirmado.

Luis Francisco Martín se ha unido a las palabras de Purificación Pozo en cuanto al voto por separado de las distinciones y ha afirmado que la Corporación municipal debe hacer ver a la Comisión Mista que son los concejales los que deciden.