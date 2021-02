“En lo que llevamos de año no ha habido muchas reservas, pero de las que ha habido, han sido de gente de Salamanca capital que buscaba salir de la ciudad. Grupos de tres o cuatro personas y una o dos noches”, explicaba este fin de semana Sergio Domínguez, propietario de una casa rural en Salamanca, concretamente en la localidad de Valdefuentes de Sangusín.

Una situación generalizada en toda la provincia, donde los salmantinos, ya fueran de la capital o de otras zonas, protagonizaron la actividad turística en la provincia. Pese al viento y la lluvia, sí se dejó notar la presencia de numerosos visitantes a localidades como Candelario, que disfrutaron de actividades senderistas o al aire libre. Y es que el entorno natural fue de nuevo la gran elección para poder disfrutar de un fin de semana para el que no había dado tiempo a planear salidas a otras provincias de la Comunidad. Y es que, como añadía Sergio Domínguez, “la apertura de provincias de Castilla y León no la hemos notado todavía; no tenemos reservas en ese sentido, pero desde enero la gente está llamando y reservando para el verano. Saben que este verano va a ser también diferente y son reservas de Madrid, León, País Vasco y, en definitiva, de toda España. Por ejemplo, de agosto me queda libre la primera semana, así que parece que puede ser un buen verano para el turismo rural y de interior”.