Tres días de Vísperas Nupciales entre maravedís y bailes

Un grupo de jóvenes, con sus trajes de época durante el desfile.

EÑE Aldeatejada Jueves, 2 de octubre 2025, 05:30

La localidad de Aldeatejada celebrará, desde el viernes hasta el domingo, la XII edición de la fiesta de las Vísperas Nupciales, que transporta al municipio al histórico encuentro de los jóvenes prometidos Felipe II y María Manuela de Portugal, ocurrido en Aldeatejada en 1543.

Este año, el estreno se adelanta al viernes 3 de octubre por la tarde, a partir de las 20:30 horas, con la inauguración de un mesón renacentista, la presentación de las tropas, el pregón con el gran Duque de Alba y una novedosa queimada con conjuro y animación musical en la plaza Mayalde.

Para los días 4 y 5 de octubre se reserva el estreno del mercado renacentista, en el que se prevé la instalación de cerca de setenta puestos de alimentación, artesanía, objetos decorativos, bisutería, juguetes, ropa, productos típicos y mucho más. La zona del mercado estará ambientada en todo momento con teatro itinerante, zancudos, malabaristas, juegos, actividades, exhibiciones de reptiles, cetrería y mamíferos, cuentacuentos y espectáculos de fuego.

Con el inicio del mercado también comenzará la acuñación de los 1.500 maravedís de Aldeatejada, una de las novedades de este año. El precio será de 2 euros por cada maravedí y, por cada cinco adquiridos, se entregará uno adicional gratis. El Ayuntamiento ha establecido el maravedí como moneda que se podrá utilizar durante estos días para los pagos en el mercado, recreando así de forma más precisa la sociedad y el ambiente del siglo XVI.

En cuanto a la recreación de las Vísperas Nupciales, será, como cada año, el sábado a las 18:30 horas, con el desfile del Cortejo Real desde el puente romano hasta la Plaza Mayor de Salamanca, con salida en autobús desde el pabellón municipal de Aldeatejada. Las recreaciones históricas continúan el domingo con el tradicional desfile del Tercio de Salamanca, el alistamiento de voluntarios y las actividades en el entorno de la plaza Mayalde, que incluyen el Romance del Ciego y la llegada de la infanta María Manuela de Portugal a las 12:30 horas.

El programa

Ampliar Una artesana elaborando rosquillas en vivo en Aldeatejada.

Ampliar Soldados de la representación del Tercio de Salamanca.

Mañana, viernes 3

20:30 horas – Gran inauguración del Mesón Renacentista con la presentación de las tropas, pregón con el gran Duque de Alba y, a continuación, ritual de la Queimada con conjuro. Además, habrá animación musical.

Lugar: plaza Mayalde.

Sábado, día 4

12:00 horas – Apertura del mercado renacentista con zancudos y bailarines en la zona de la plaza Mayalde.

12:30 horas – Taller infantil de elaboración de jabones de unicornio en la plaza Mayalde.

13:30 horas – Exhibición de cetrería y reptiles en la plaza Mayalde. Además, habrá zancudos y malabaristas.

15:00 horas – Animación musical en el asador renacentista.

16:15 horas – Taller de cosméticos para mayores, creación de bálsamo medieval. Malabaristas y bailarines.

17:15 horas – Cuentacuentos para niños en la plaza Mayalde.

18:15 horas – Exhibición de mamíferos con animales como el lobo, zorro o puercoespín en la plaza Mayalde.

18:30 horas – Desfile del Cortejo Real hacia Salamanca, desde el puente romano hasta la Plaza Mayor.

19:15 horas – Taller de alfarería y taller de acuñación de monedas maravedís. Teatro itinerante. Escorbuto.

19:30 horas – Exposición de José Vicente y bailes renacentistas en la Plaza Mayor de Salamanca.

20:30 horas – Animación con fuego y caricaturas en la plaza Mayalde.

21:00 horas – Ritual de la Queimada con conjuro y animación musical.

Domingo, día 5

10:30 horas – Apertura del mercado renacentista con zancudos y bailarines.

10:45 horas – Desfile del Tercio de Salamanca y alistamiento para niños voluntarios en la plaza Mayalde.

11:45 horas – Pasacalles y ronda por el mercado.

12:15 horas – Romance del Ciego anunciando la llegada de la infanta María Manuela de Portugal en la plaza Mayalde.

12:30 horas – Recreación histórica teatralizada de las Vísperas Nupciales en la plaza de la Iglesia.

13:15 horas – Bailes renacentistas en honor a los novios.

13:45 horas – Desfile del Cortejo Real por el pueblo hasta el mercado.

14:30 horas – Bailes renacentistas en honor a los novios en la plaza Mayalde.

15:00 horas – Comida.

16:00 horas – Taller de alfarería y acuñación de monedas para niños y adultos.

17:00 horas – Taller de arcos, flechas, escudos, espadas, reyes y princesas. Además, juegos de madera.

18:00 horas – Bailes renacentistas.

18:15 horas – Teatro itinerante.

18:30 horas – Exhibición de cetrería.

19:15 horas – Exhibición de formación de la Guardia Real de Arqueros de Corpos y lluvia de flechas.

20:30 horas – Espectáculo de fuego y cierre del mercado.