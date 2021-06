Tímido despegue de los campings en Salamanca por la ausencia de extranjeros

Todo apunta a que la normativa sanitaria será la misma que la del verano de 2020, aunque aún no se han estipulado oficialmente las pautas a seguir. Aun con los desplazamientos internacionales ligeramente descongestionados, los negocios no esperan recibir extranjeros, una parte importante de la clientela.

La normativa sanitaria prevista augura que este verano de 2021 no será muy distintos al de 2020. “Distancias de seguridad, y todo en general será similar al año pasado”, detallan los gestores de los campings. Además, el interés de los viajeros, aunque creciente, no termina de afianzarse. “Hay mucha llamada, se informan mucho pero no son tantos los que llegan a formalizar la reserva”, apuntan. Confían en que mucha gente aún no ha hecho planes, y las reservas lleguen con menos antelación. “La gente está esperando”.