Solo 20 pueblos salmantinos tienen más nacimientos que muertes

Lograr asentar población y, por extensión, conseguir incrementar a toda costa el número de habitantes se ha convertido desde hace años en el gran reto de los municipios que integran la llamada España vaciada, que en las últimas décadas han visto cómo han ido perdiendo habitantes de forma paulatina.

Salamanca no es una excepción. Tampoco en la búsqueda de soluciones ante este grave problema. Por eso, no resulta difícil encontrar una localidad en la provincia que no haya desarrollado, o tiene intención de hacerlo, proyectos, iniciativas y planes sociales o económicos orientados a atraer nuevos vecinos o bien premiar, ya sea con ayudas directas o rebajas fiscales, el fomento de la natalidad (nacimiento de niños) entre las parejas jóvenes del municipio.

Y es que el panorama actual se antoja bastante desolador. Los datos así lo reflejan. En 2021, último año en los análisis del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo veinte localidades de la provincia de Salamanca, de las 362 que componen el mapa provincial, tuvieron más nacimientos que defunciones.

Es decir, que presentaron un crecimiento vegetativo positivo, lo que apenas representa un pírrico 5,5% de los municipios. Y en la mayor parte de estos —la mitad—, el incremento fue mínimo (solo un nacimiento más que el número de defunciones registradas en el año).

Las localidades en las que se contabilizó dicho crecimiento con tan solo una persona más (nacimientos frente a defunciones) fueron Santa Marta de Tormes, Doñinos, Calvarrasa de Arriba, Colmenar de Montemayor, Chagarcía Medianero, Nava de Sotrobal, Peñacaballera, Berrocal de Huebra, Monleón y Tejada y Segoyuela. En tres de estos municipios también se dio la circunstancia de que durante el 2021 no se registró ningún fallecimiento entre sus vecinos: Berrocal de Huebra, Monleón y Tejada y Segoyuela.

En un rango superior habría que situar a las localidades de San Cristóbal de la Cuesta y Moriscos, con dos nacimientos más que defunciones, así como Monterrubio de Armuña, con seis, y Pelabravo, con siete. Con un crecimiento vegetativo por encima de los diez habitantes se sitúan los municipios de Carrascal de Barregas (10), Aldeatejada (14), Villamayor (15), Villares de la Reina (17), Carbajosa de la Sagrada (35) y Castellanos de Moriscos, que es la que presenta los mejores datos con 36 nacimientos más que defunciones en 2021.

Después están aquellas localidades que ofrecen un crecimiento vegetativo neutro, es decir, que ni pierden ni ganan habitantes ya que el número de nacimientos es igual al de defunciones. Catorce son las localidades que se sitúan en este estadio, es decir, apenas el 3,8% del total de municipios de la provincia. Dichas localidades son Adearrodrigo, Aldearrubia, La Bouza, El Cabaco, Cabrerizos, Cristóbal, Guijuelo, Horcajo de Montemayor, Madroñal, Martinamor, Navales, Saldeana, La Vídola, Villasrubias y Zarapicos.

Mayor porcentaje, hasta el 12,1%, es el que representan aquellas localidades que a lo largo de 2021 no registraron ningún fallecido, mientras que los municipios en los que no hubo ningún nacimiento siguen creciendo cada año hasta situarse en los 200, lo que representa más de la mitad de los pueblos de la provincia (el 55,2%, para ser más exactos).

Con estos datos en la mano, la conclusión es clara: la provincia de Salamanca sigue perdiendo habitantes porque fallecen más personas de las que nacen.