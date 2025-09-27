Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en el encuentro en Cantabria D. S.

Siega Verde se suma a la creación de un proyecto turístico del arte rupestre

Es una iniciativa hispanolusa y cuenta con una inversión de un 1,2 millones de euros

D. Sánchez

Siega Verde

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:54

La Fundación Siega Verde ha participado en el primer Workshop celebrado en Puente Viesgo en el Centro de Arte Rupestre de Cantabria y en el que se ha trabajado en la definición de la estrategia para la creación de un gran producto turístico del arte prehistórico del sudoeste de Europa.

Este proyecto en el que participa como socio la Junta de Castilla y León, denominado TupArt y financiado a través de los fondos de la Unión Europea Interreg Sudoe para proyectos de cooperación entre España, Francia y Portugal, se desarrollará durante los próximos tres años para crear en torno al arte rupestre un potente producto turístico, donde Siega Verde, catalogado como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2010, será uno de los grandes atractivos.

Desde el pasado 25 de septiembre, el director de la Fundación Siega Verde, Luis Ballesteros, ha participado en las jornadas de puesta en común de este proyecto transnacional , donde se han abordado temas de relevancia para el desarrollo de esta iniciativa, como el plan de comunicación coordinado entre las instituciones gestoras de los sitios. También se ha presentado el primer borrador del manual de buenas prácticas y se han dado los primeros pasos para la creación de ese Club de Producto Turístico de Arte Rupestre.

Este encuentro también ha posibilitado varios debates de diferentes temas para la buena gestión de los sitios, como la evaluación y certificación de los sitios abiertos al publico o la implementación de los planes de salvaguarda y planes de riesgos. El objetivo de este proyecto europeo para por potenciar el papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social. Cuenta con un montante global de inversión de 1.228.089 euros y en él participan regiones de España, Francia y Portugal como Aquitaine (Nouvelle-Aquitaine) , Cantabria , Castilla y León , Centro y Norte de Portugal, Extremadura y País Vasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El piso más caro a la venta en Salamanca: un millón de euros por un tercero sin ascensor
  2. 2 Aparecen restos óseos de tres personas en las obras de rehabilitación junto a la iglesia de San Juan en Béjar
  3. 3 Herido un joven de 30 años tras ser atropellado cerca de la plaza de toros
  4. 4 La Guardia Civil auxilia a una mujer y a su hijo tras declararse un incendio en su vivienda en Valverdón
  5. 5 El pueblo salmantino finalista para ser el más bonito de Castilla y León para National Geographic
  6. 6 Servicios mínimos y anulación de citas por la huelga médica del próximo viernes
  7. 7 La Policía Nacional alerta de una estafa que suplanta cuentas de WhatsApp para robar datos y pedir dinero
  8. 8 Roban 1.500 euros del Ayuntamiento de Sancti Spíritus
  9. 9 «No es extraño que hayan aparecido huesos, en la Edad Media y Moderna se alojaban allí tumbas»
  10. 10 Un toro indultado a casi 9.000 kilómetros de Cabezal Viejo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Siega Verde se suma a la creación de un proyecto turístico del arte rupestre

Siega Verde se suma a la creación de un proyecto turístico del arte rupestre