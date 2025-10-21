Los Santos camina para luchar contra el cáncer de mama Más de 300 personas participan en una iniciativa para recaudar fondos contra esa enfermedad.

Participantes en la marcha rosa de Los Santos contra el cáncer de mama.

TEL Los Santos Martes, 21 de octubre 2025, 19:51

La localidad de Los Santos también ha querido unirse a los actos convocados en la provincia de Salamanca contra el cáncer de mama.

Más de 300 personas han mostrado su solidaridad para dar su apoyo a las personas enfermas y para aportar fondos para facilitar que la investigación ponga freno a esa enfermedad.

Desde la Plaza Mayor, han realizado un recorrido en una mañana con suaves temperaturas aunque con cielos cubiertos. De este modo, Los Santos ha querido cumplir un año con esa cita y sumarse a las marchas contra el cáncer.