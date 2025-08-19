Santa Marta será la sede del día provincial de los mayores el próximo 18 de octubre Debido al éxito del encuentro el Consistorio ha decidido ampliar el número de plazas

La localidad transtormesina volverá a ser sede, un año más, del Día Provincial del Mayor, una jornada que se celebrará de nuevo en diferentes instalaciones municipales y que ya se ha consolidado en la localidad como fiesta de referencia de este colectivo.

Debido al éxito creciente de este encuentro, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el número de plazas disponibles y seguir afianzando una programación dirigida a que los mayores de diferentes pueblos de la provincia puedan conocerse e interactuar en una jornada repleta de actividades diseñadas a su medida.

La programación está abierta a aquellos municipios de la provincia que se encuentren dentro de un radio de 50 kilómetros de Santa Marta aunque , como explicó la concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho, «posiblemente ampliemos el radio para que puedan participar más pueblos de Salamanca ya que, este año, contamos con un número de plazas mayor todavía por determinar».

Cabe recordar, que en las últimas ediciones de esta cita de hermandad han participado más de medio millar de mayores llegados de decenas de localidades.

El Día Provincial del Mayor se celebrará en horario de mañana y tarde y, como cada año, comenzará con la recepción de participantes y el café de bienvenida que dará paso a la recepción por parte de la Corporación municipal y las autoridades.

A continuación, se pondrá a disposición de los mayores una amplia programación de actividades todavía por ultimar, para luego disfrutar de una comida. Como cada año, por la tarde habrá una sesión de bingo y baile con reparto de sangría y pastas.

«Agradecemos la colaboración de la Diputación y de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Salamanca que durante estos años nos han ayudado a convertirnos en un referente para los mayores de la provincia, muchos de ellos ya asiduos a esta jornada. La gran participación que cada año se registra, refleja que esta iniciativa es todo un acierto y encaja a la perfección con la política de nuestro equipo de Gobierno, que siempre ha apostado por trabajar a favor de este colectivo», concluyó Gacho.