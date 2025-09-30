Santa Marta destinará 93.112 € a cubrir reclamaciones por mayor productividad de la Policía Local El Ayuntamiento aprobó en pleno una modificación de crédito por valor total de 170.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes celebró su pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, en el que el punto más relevante fue la aprobación inicial de una modificación de crédito por un importe total de 170.038 euros, que salió adelante con mayoría absoluta.

La mayor parte de esta cantidad, 93.112 euros, se destinará a cubrir gastos derivados de las reclamaciones de productividad de la Policía Local, que incluyen compensaciones por turnos, noches, funciones de superior categoría y otras cantidades pendientes hasta final de año. Además, se contempla una partida de 62.875 euros para abonar gratificaciones extraordinarias igualmente pendientes, junto con otras cantidades específicas: 3.240 euros para productividad de los funcionarios municipales correspondientes a los dos últimos trimestres, 4.011 euros para gratificaciones del personal de servicios, 1.800 euros para productividad en general, 2.500 euros para productividad de Secretaría y gratificaciones atrasadas, y otros 2.500 euros destinados al área económica.

La modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.

Durante el debate, Carmen Cabrera (Grupo Mixto) manifestó su apoyo al punto, al considerar «necesario cumplir con la sentencia judicial que obliga al pago de pluses no abonados a los agentes», aunque expresó su «preocupación» por el hecho de que haya tenido que ser un juez quien ordene el pago. Por su parte, David Mingo defendió que la decisión «responde exclusivamente a informes técnicos» y no a criterios políticos. Ana Carmen Toledano (Vox) reprochó que el Ayuntamiento no haya alcanzado aún un acuerdo con la Policía Local y advirtió que «esta modificación no soluciona el problema de fondo» al no estar cerrado el acuerdo marco con los agentes.

El orden del día incluyó también otros asuntos de trámite, como la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2024 y la modificación de los límites establecidos sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración Local. Se dio luz verde por unanimidad al inicio del reglamento de la carrera profesional horizontal, una medida que, según Mingo, «facilitará el acuerdo con la Policía Local, cuyas negociaciones siguen en marcha».

