Santa Marta amplía el recinto del camposanto y prepara la zona para los futuros nichos La obra, que está a punto de completarse, supone 48.000 euros de inversión. La mejora incluye habilitar una puerta amplia para dar acceso a coches fúnebres

EÑE Santa Marta de Tormes Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:47

El Consistorio de la localidad transtormesina está a punto de dar por finalizadas las obras de ampliación del cementerio que suponen una inversión total de 48.000 euros.

Se trata de una actuación cuyo objetivo es dar una mayor amplitud al acceso a las instalaciones por la zona del paseo de Tierno Galván, y dejar preparado el espacio en el que, en un futuro, está previsto habilitar nuevos nichos.

En concreto y en un primer momento, se ha procedido a la limpieza, adecuación y nivelación del terreno para después levantar un muro perimetral donde se ha habilitado una puerta grande por la que puedan acceder al cementerio incluso los coches fúnebres.

El nuevo muro perimetral estará comunicado con el antiguo y conectado además a través de un camino.

La actuación contempla también la preparación y acondicionamiento de un nuevo espacio dentro de los límites del cementerio donde en un futuro se pretenden habilitar nuevos nichos y aumentar así la capacidad de las instalaciones.

En concreto se procederá al hormigonado y preparación del terreno de forma que solo quede pendiente la construcción de las nuevas sepulturas.

Además, está prevista la instalación de dos columnas de iluminación de grandes dimensiones que den servicio al espacio.

«El objetivo es habilitar una nueva zona peatonal que aumentará considerablemente el espacio y proporcionará más comodidad a los usuarios del cementerio, así como a los servicios fúnebres que tendrán más facilidades para ejecutar su trabajo. Con esta actuación pretendemos también dejar preparadas las instalaciones para ampliar su capacidad en el momento que sea necesario», explicó Jorge Valiente, concejal de Salud de Santa Marta de Tormes.

Las obras de ampliación del cementerio se sufragarán con cargo al Plan Bienal de la Diputación de Salamanca 2024 que, en esta convocatoria ha concedido a Santa Marta 693.281 euros, que le permitirán ejecutar un total de 13 proyectos.