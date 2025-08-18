San Bartolo lleva el júbilo a Cepeda

S. Dorado Cepeda Lunes, 18 de agosto 2025, 05:30 Compartir

Las jornadas culturales son tan solo el comienzo de una programación festiva en crescendo a lo largo de nueve intensos días repletos de actividades con motivo de San Bartolo. La edición de 2025 tendrá como uno de los espacios protagonistas las escuelas, donde se celebrarán las mencionadas jornadas tanto lunes como martes, ofreciendo este segundo día una cata de tres vinos de la zona. La Plaza Mayor se llenará de espuma y un agradable júbilo el miércoles, jornada en la que la tarde seguirá la misma línea de ocio refrescante con un tobogán de agua. El teatro impregnará la tarde del jueves, y hasta la cocina tendrá su lugar el viernes para los más pequeños.

El chupinazo y el pregón correrán a cargo de la peña El Chispazo, y a continuación, las peñas, con sus disfraces, recorrerán las calles al son de la charanga El Bombazo, llenando el ambiente de jolgorio y color.

Los Reyes Católicos será el espacio elegido para un mercadillo infantil en la tarde del sábado, y la iglesia acogerá las vísperas. Por la noche, la fiesta llegará a su punto álgido con la discoteca móvil Tokio. El domingo y el lunes, días 24 y 25 de agosto, los vecinos despertarán temprano con alegría al son de la gaita y el tamboril. El domingo será el día para rendir honores al patrón con una misa en su honor, bailes típicos en la plaza y un convite, cortesía de los mayordomos, la peña El Cubilete. La orquesta Grupo Voltaje Nova Show animará la noche.

El lunes, día 25, día taurino en el programa festivo, la salida desde el Humilladero para ir a buscar al toro será el preludio de un desenjaule y una corrida de toros, contando además con unos carretones para incluir a los más pequeños de la casa. La discoteca móvil Pandora tomará las riendas de la fiesta nocturna. Por último, el martes 26 se celebrará, como despedida de San Bartolo 2025, una merienda a cargo de la Peña del Toro, seguida de la actuación 'Viva la Copla', un show de baile y cante que hará que la Plaza Mayor siga vibrando con habitantes y visitantes hasta el final.

El programa

Ampliar La tradición se funde con el ocio durante los días de celebración.

Hoy

11:00 horas. I Jornada Cultural.

Mañana

11:00 horas. II Jornada Cultural y cata de vinos de nuestra tierra.

19:30 horas. Recorrido de peñas con la charanga La Clave.

23:30 horas. Dj Zafra, en la plaza, sufragado por las peñas y en colaboración con el Ayuntamiento.

Miércoles, 20

12:00 horas. Fiesta de la espuma.

17:00 horas. Hinchables y tobogán de agua.

Jueves, 21

12:30 horas. Cata de tomates.

20:00 horas. Teatro 'Buscando a Nebrija'.

Viernes, 22

11:30 horas. Taller de minichef.

20:45 horas. Chupinazo y pregón.

Sábado, 23

16:00 horas. Mercadillo infantil.

19:00 horas. Vísperas.

0:00 horas. Discoteca móvil.

Domingo, 24

7:00 horas. Gaita y tamboril.

12:00 horas. Misa y bailes típicos.

18:00 horas. Tardeo y disco móvil.

0:00 horas. Verbena.

Lunes, 25

7:00 horas. Gaita y tamboril.

8:00 horas. A buscar el toro.

13:00 horas. Desenjaule y encierro infantil.

18:30 horas. Corrida de toros.

0:00 horas. Discoteca móvil.

Martes, 26

19:00 horas. Merienda.

«Planeamos un recinto ferial con piscina» El Consistorio se centra en mejoras de infraestructuras, pero también se enfoca en grandes planes que impulsen no solo al pueblo, sino a toda la comarca. ¿Cómo definiría la programación de las fiestas de San Bartolo 2025? —Hemos preparado un amplio programa cultural, con la celebración de varias ponencias vinculadas al folclore. Contamos con Alejandra del Barrio Luna, autora de un libro sobre Cepeda. Tenemos un programa para todos los públicos, incluyendo un taller de minichef para niños. ¿Qué mejoras prioriza el Ayuntamiento en el pueblo y qué otros planes hay para el futuro? —Hemos seguido la línea de mejora de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento; la idea es completar dichas redes. Actualmente queda en torno al 30% del total, y se va avanzando mediante los Planes Provinciales. Es algo muy importante, nuestro principal cometido en esta legislatura. A partir de aquí, soñamos con proyectos más ambiciosos: reconvertir un pabellón polideportivo en un recinto ferial, un centro para convenciones y otros eventos. Finalmente se le dará ese uso; aún tenemos que elaborar el proyecto y presentarlo a distintas instituciones. Hablamos de un gran proyecto, porque además querríamos incluir unas piscinas municipales posteriormente. La zona, denominada popularmente El Rebollar, sería el espacio destinado para todo ello. Nuestra idea es que se convierta en un centro comarcal, para toda la Sierra de Francia, un espacio de difusión turística. Buscamos la promoción de nuestros productos locales, potenciarlos y ponerlos en valor.