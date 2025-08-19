El sabor tiene una cita en Bogajo

S. Dorado Bogajo Martes, 19 de agosto 2025, 05:30 Compartir

El éxito de esta ya consolidada feria es palpable en Bogajo mucho antes de su comienzo. La VIII Feria Agroalimentaria y de las Tradiciones llega con más fuerza que nunca en esta edición, con novedades importantes, como el sorteo de tres lotes de productos, respecto al año pasado, en el que solo se sorteó uno.

Esto se debe al entusiasmo de los asistentes, que en la anterior edición agotaron las papeletas a una velocidad vertiginosa. En esta ocasión, se han emitido el doble de papeletas para el sorteo: mil. El año pasado se vendieron todas en tan solo dos horas, por lo que esta vez se puso a la venta en el pueblo una pequeña parte del total, dejando el resto para ese mismo día.

Una treintena de expositores de toda la provincia de Salamanca, a excepción de uno de Aveiro, darán forma con sus productos a una jornada plena y rebosante de atractivos, como catas de vinos y degustaciones totalmente gratuitas. Además, se incorporará un nuevo puesto procedente de El Bodón.

La inauguración correrá a cargo del autor de libros de tauromaquia Francisco Cañamero y del novillero Antonio Moro 'Fondaco', por la vinculación de ambos al mundo rural. Bogajo apuesta así por impulsar la artesanía y las tradiciones, y por poner en valor la producción de toda la vida en artículos como la miel y el queso, dejando una puerta abierta a la innovación, pero sin perder la esencia, la cual se rescata en este escaparate en forma de mercado.

Además, durante la jornada de la feria habrá, simultáneamente y en el mismo horario de apertura, una exposición de bordado y otra de pintura, ambas al aire libre, en una carpa junto al mercado, sumando otro atractivo más a esta cita.

Entre todo lo que se puede encontrar en esta completa feria habrá bisutería, ropa, cuero, alfombras, cosmética y jabones, queso, embutido, pan y hornazos, aceite, fruta, miel, anchoas... Así, la oferta será especialmente completa, tanto en artesanía como en gastronomía.

El programa

Ampliar Unos treinta puestos darán vida a la localidad este sábado.

Sábado, 23

11:30 horas: recepción de autoridades.

11:45 horas: presentación e inauguración de la VIII Feria Agroalimentaria y de las Tradiciones a cargo de Francisco Cañamero, en compañía de Antonio Moro, vecino de Villavieja de Yeltes.

12:00 horas: degustación de queso, jamón y lomo.

12:30 horas: cata de vinos.

14:30 horas: comida para expositores e invitados.

18:30 horas: sorteo del primer lote de productos.

19:00 horas: espectáculo de copla.

19:15 horas: sorteo del segundo y tercer lote de productos.

19:30 horas: degustación de productos típicos de la zona.

20:00 horas: clausura de la VIII Feria Agroalimentaria y de las Tradiciones de Bogajo.

«Vamos a comenzar un local multiusos» El Ayuntamiento de Bogajo, con María del Carmen Bravo al frente de la Concejalía responsable de ferias, fiestas y actividades culturales, se ha asegurado no solo de mantener viva esta feria, sino de hacerla crecer año tras año. Más allá de este impulso al comercio de la provincia y sus productos, el Consistorio encabeza importantes novedades en el pueblo, como un local multiusos próximamente. ¿Qué cabe destacar de la feria en esta octava edición? —Algunos puestos los tenemos desde el primer año. Son muy fieles, y eso es algo que cabe destacar: la continuidad que estamos teniendo y el recuperar, con esta feria, la esencia de los productos originales y la artesanía, que es algo muy nuestro. La programación es la habitual; no pueden faltar las catas y degustaciones, por supuesto. Invito a todo el mundo a participar y a que se deje sorprender, sobre todo por los sabores. Este año, los protagonistas de la inauguración han sido elegidos por su implicación con el mundo rural. Además, tenemos dos actos más previos a la feria: mañana, día 20 de agosto, se realizará la presentación de un libro, y el día 21 tendremos la proyección de una película al aire libre. ¿En qué trabaja el Ayuntamiento? —Lo más importante que hemos experimentado fue la apertura, el año pasado, del bar, el tener un punto de encuentro. Aunque tenemos más novedades por llegar, como la construcción de un local multiusos, que puede estar listo ya después del verano. El proyecto ya está aprobado. Querríamos que estuviera listo a final de año, de cara a la Navidad, contando con una subvención de la Diputación provincial. En cuanto a otras mejoras, se han renovado los techos del interior del Ayuntamiento y de los despachos, y se han pintado también las paredes. Por lo demás, nos ocupamos del mantenimiento general del pueblo: se arreglan los caminos cuando hace falta, se han pintado el centro médico, la farmacia, las antiguas escuelas… Este año se ha intervenido en todas las instalaciones para dejarlas a punto.