Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Roban 1.500 euros del Ayuntamiento de Sancti Spíritus

El hecho tuvo lugar en la madrugada de este viernes

D. Sánchez

Sancti Spíritus

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:07

El Ayuntamiento de Sancti Spíritus ha sido el objetivo de los ladrones durante la madrugada de este viernes. Según confirma el alcalde, Bienvenido Garduño, los asaltantes accedieron al Consistorio forzando varios bombines y buscaron objetos de valor en el interior del edificio, llevándose consigo 1.500 euros en efectivo que había en las dependencias municipales.

«Ha sido sobre las 5:30 horas, y también han intentado acceder en casa de una vecina cercana, pero oyó algún ruido y dio aviso a la Guardia Civil», indica el regidor municipal que señala que la Casa Consistorial no dispone de cámaras de vigilancia. «Hay un par de cámaras en otros puntos cercanos y los agentes van a estudiarlas para ver si pueden ser de ayuda», comenta Garduño.

Cabe recordar que, en el pasado mes de abril, vecinos de las localidad de Dios Le Guarde y otras localidades próximas se manifestaron ante la ola de robos que sufrió esa zona de la comarca mirobrigense durante el comienzo del año 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
  3. 3 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  4. 4 «Ahora todo parece un desierto»
  5. 5 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  6. 6 Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital
  7. 7 Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca
  8. 8 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  9. 9 Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más»
  10. 10 Condenado en Salamanca por quedarse con el móvil de su expareja, que ella seguía pagando, tras la ruptura

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Roban 1.500 euros del Ayuntamiento de Sancti Spíritus

Roban 1.500 euros del Ayuntamiento de Sancti Spíritus