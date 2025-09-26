Roban 1.500 euros del Ayuntamiento de Sancti Spíritus El hecho tuvo lugar en la madrugada de este viernes

D. Sánchez Sancti Spíritus Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:07

El Ayuntamiento de Sancti Spíritus ha sido el objetivo de los ladrones durante la madrugada de este viernes. Según confirma el alcalde, Bienvenido Garduño, los asaltantes accedieron al Consistorio forzando varios bombines y buscaron objetos de valor en el interior del edificio, llevándose consigo 1.500 euros en efectivo que había en las dependencias municipales.

«Ha sido sobre las 5:30 horas, y también han intentado acceder en casa de una vecina cercana, pero oyó algún ruido y dio aviso a la Guardia Civil», indica el regidor municipal que señala que la Casa Consistorial no dispone de cámaras de vigilancia. «Hay un par de cámaras en otros puntos cercanos y los agentes van a estudiarlas para ver si pueden ser de ayuda», comenta Garduño.

Cabe recordar que, en el pasado mes de abril, vecinos de las localidad de Dios Le Guarde y otras localidades próximas se manifestaron ante la ola de robos que sufrió esa zona de la comarca mirobrigense durante el comienzo del año 2025.