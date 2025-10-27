Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
TESOROS DE SALAMANCA

El rincón en el que el Tormes es tan furioso e indómito que su fuerza dibuja una espectacular playa fluvial

Fue la única zona de baño autorizada en la provincia durante años

La Gaceta

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:08

Comenta

En ningún otro rincón de Salamanca el Tormes es tan furioso e indómito como en Puente del Congosto. Con el impulso que le da el deshielo de las cumbres de Gredos, esta localidad presume de ser la primera de la provincia salmantina que da la bienvenida al afluente del Duero. Kilómetros más abajo, la presa de Santa Teresa lo atempera y amansa.

Pero en Puente del Congosto circula con la suficiente virulencia como para horadar la roca granítica dejando formas imposibles. Al mismo tiempo, esa fuerza se transforma en afable placidez en una de las playas fluviales más interesantes de Salamanca.

La única zona de baño autorizada en la provincia durante años. Ese vínculo del Tormes con Puente del Congosto ha dejado maravillas arquitectónicas. Sobre el río se levanta un interminable puente medieval que se construyó para el paso del ganado. Siglos después el tiempo parece haberse detenido porque los excrementos de las ovejas y sus huellas embarran sus ocho veces centenarias piedras. Junto al puente se eleva poderoso el castillo de los Dávila, del siglo XIV y con añadidos del XVI y símbolo de Puente del Congosto.

Una fortaleza que se conserva en buen estado y por la que pasaron personajes ilustres como la mismísima Isabel La Católica. Se dice que tras sus muros recibió en 1497 la triste noticia de la muerte en Salamanca de su hijo Juan de Aragón, príncipe de Asturias en aquel entonces.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  2. 2 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  3. 3 Los dos pueblos de Salamanca en los que más ha llovido, aparte de la capital, este sábado
  4. 4 La tribuna sobre la Gran Vía: esta es la historia de las escaleras de la Riojana
  5. 5 Robó un generador en Cabezuela y acabó amenazando al dueño con un destornillador: su condena 61
  6. 6 Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 27 de octubre
  8. 8 El mercado inmobiliario de Salamanca: pisos a menos de la mitad de precio que en Madrid y alquileres 400 &euro; más bajos
  9. 9 Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix
  10. 10 Los puntos negros en las carreteras nacionales de la provincia se reducen a la mitad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El rincón en el que el Tormes es tan furioso e indómito que su fuerza dibuja una espectacular playa fluvial

El rincón en el que el Tormes es tan furioso e indómito que su fuerza dibuja una espectacular playa fluvial