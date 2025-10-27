El rincón en el que el Tormes es tan furioso e indómito que su fuerza dibuja una espectacular playa fluvial

La Gaceta Lunes, 27 de octubre 2025, 17:08 Comenta Compartir

En ningún otro rincón de Salamanca el Tormes es tan furioso e indómito como en Puente del Congosto. Con el impulso que le da el deshielo de las cumbres de Gredos, esta localidad presume de ser la primera de la provincia salmantina que da la bienvenida al afluente del Duero. Kilómetros más abajo, la presa de Santa Teresa lo atempera y amansa.

Pero en Puente del Congosto circula con la suficiente virulencia como para horadar la roca granítica dejando formas imposibles. Al mismo tiempo, esa fuerza se transforma en afable placidez en una de las playas fluviales más interesantes de Salamanca.

La única zona de baño autorizada en la provincia durante años. Ese vínculo del Tormes con Puente del Congosto ha dejado maravillas arquitectónicas. Sobre el río se levanta un interminable puente medieval que se construyó para el paso del ganado. Siglos después el tiempo parece haberse detenido porque los excrementos de las ovejas y sus huellas embarran sus ocho veces centenarias piedras. Junto al puente se eleva poderoso el castillo de los Dávila, del siglo XIV y con añadidos del XVI y símbolo de Puente del Congosto.

Una fortaleza que se conserva en buen estado y por la que pasaron personajes ilustres como la mismísima Isabel La Católica. Se dice que tras sus muros recibió en 1497 la triste noticia de la muerte en Salamanca de su hijo Juan de Aragón, príncipe de Asturias en aquel entonces.