El espectacular tesoro salmantino en el que se puede escuchar el 'rugido del oso'

Una imagen del pequeño desfiladero en el que el agua se desliza con fuerza.

La Gaceta Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:05 Comenta Compartir

Uno de los parajes más espectaculares que visitar en el entorno de Candelario es la Garganta del Oso. Se trata de un pequeño desfiladero en el que el agua se desliza con fuerza horadando la roca granítica. Un espectáculo que en primavera, coincidiendo con el deshielo, se hace todavía más llamativo.

La ruta es sencilla, circular y solo tiene 7,4 kilómetros. El único punto negativo es que los últimos 2,5 kilómetros se desarrollan por la carretera de Navacarros. Eso sí, es una vía sin apenas circulación que además tiene un atractivo extraordinario por los bosques de castaños y robles que hay a su alrededor.

En la ruta también se puede hacer parada en la antigua plaza de toros de Toribio, un coso oculto entre los castaños que data de 1950 y que aguanta estoico el paso del tiempo.

En la Garganta del Oso el agua de los arroyos del Águila y del Oso se fusiona para deslizarse por un estrecho pasadizo rocoso. Merece la pena hacer una parada larga en este lugar para sentarse en una roca y, en silencio, y dejarse seducir por el sonido del agua. Un líquido elemento que viene directamente de las cumbres de La Covatilla, donde nacen ambos arroyos.

Si el año ha sido generoso en cuanto a nieves se refiere, tenemos garantizado el 'rugido' de la garganta. El ímpetu del líquido elemento en su contacto con la roca ha ido formando pequeñas pozas y formas caprichosas que son un auténtico deleite para los sentidos.