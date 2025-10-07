Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
TESOROS DE SALAMANCA

El fotogénico rincón de Salamanca en el que te sentirás observado por todos los vecinos

La ermita del Humilladero ofrece la singularidad de contar, en su trasera, con una fuente que recoge el agua en una pila bautismal

La Gaceta

Martes, 7 de octubre 2025, 12:53

Comenta

En Mogarraz nos sentiremos observados. Por todos y cada uno de sus vecinos. Nadie faltará a la cita. Son los rostros de los mogarreños que el artista local Florencio Maíllo ha inmortalizado de la forma más original y bella posible. En retratos repletos de expresividad y verdad que se mimetizan con las fachadas de las casas serranas del casco antiguo de la localidad.

Un entramado cuidado con mimo que ha convertido a Mogarraz en un epicentro del turismo en la provincia de Salamanca, especialmente en lo que a madrileños se refiere. Uno de sus rincones más fotogénicos es el que su ermita del Humilladero.

A pesar de no ser muy antigua (siglo XVIII) ofrece la singularidad de contar, en su trasera, con una fuente que recoge el agua en una pila bautismal. Villa repoblada por los franceses tras la Reconquista como sucedió con gran parte de la Sierra de Francia (de ahí su nombre), su arquitectura se asemeja a la de La Alberca con casas perfectamente rehabilitadas y fachadas levantadas en tramonera y piedras.

Tierra de buenos vinos donde se ha recuperado con éxito una variedad autóctona llamada rufete gracias a una de las bodegas más prestigiosas de la Denominación de Origen Sierra de Francia.

En Mogarraz, como no podía ser de otra forma, hay espacio para el senderismo gracias a la que podíamos afirmar que es la ruta más popular de toda la provincia de Salamanca, el Camino del Agua.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  2. 2 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  3. 3 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  4. 4 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  5. 5 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  6. 6 Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza
  7. 7 «No quiero que me llamen súper mamá, cualquiera lucharía para que su hijo tuviera una vida digna»
  8. 8 Roban al juvenil de Unionistas en los vestuarios del Reina Sofía: «Cuando volvieron se encontraron todo abierto»
  9. 9 «Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa»
  10. 10 Una discusión durante la partida desencadenó la agresión a tiros a una pareja en la calle Moriscos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El fotogénico rincón de Salamanca en el que te sentirás observado por todos los vecinos

El fotogénico rincón de Salamanca en el que te sentirás observado por todos los vecinos