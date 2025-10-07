El fotogénico rincón de Salamanca en el que te sentirás observado por todos los vecinos

La Gaceta Martes, 7 de octubre 2025, 12:53 Comenta Compartir

En Mogarraz nos sentiremos observados. Por todos y cada uno de sus vecinos. Nadie faltará a la cita. Son los rostros de los mogarreños que el artista local Florencio Maíllo ha inmortalizado de la forma más original y bella posible. En retratos repletos de expresividad y verdad que se mimetizan con las fachadas de las casas serranas del casco antiguo de la localidad.

Un entramado cuidado con mimo que ha convertido a Mogarraz en un epicentro del turismo en la provincia de Salamanca, especialmente en lo que a madrileños se refiere. Uno de sus rincones más fotogénicos es el que su ermita del Humilladero.

A pesar de no ser muy antigua (siglo XVIII) ofrece la singularidad de contar, en su trasera, con una fuente que recoge el agua en una pila bautismal. Villa repoblada por los franceses tras la Reconquista como sucedió con gran parte de la Sierra de Francia (de ahí su nombre), su arquitectura se asemeja a la de La Alberca con casas perfectamente rehabilitadas y fachadas levantadas en tramonera y piedras.

Tierra de buenos vinos donde se ha recuperado con éxito una variedad autóctona llamada rufete gracias a una de las bodegas más prestigiosas de la Denominación de Origen Sierra de Francia.

En Mogarraz, como no podía ser de otra forma, hay espacio para el senderismo gracias a la que podíamos afirmar que es la ruta más popular de toda la provincia de Salamanca, el Camino del Agua.