Reyes Hernández (centenario salmantino): “Da miedo morir sin que nadie te coja la mano”

A Reyes Hernández todavía le cuesta creer lo que está pasando en el mundo y eso que en sus más de cien años de vida ha visto de todo. “No he conocido nunca nada igual, en la vida me había tenido que quedar en casa sin salir, ni siquiera durante la segunda Guerra Mundial”, cuenta desde El Cerro, donde vive en la residencia San Ramón. Cuenta que lo que está viendo le provoca “ansiedad, tristeza y preocupación” y que lo que más teme es morir solo. “Lo que más miedo me da es que no haya nadie que te acompañe ni te agarre de la mano”, reconoce.

Explica divertido que hace unos días escuchó en la radio que el virus “había venido de China, de un murciélago y un perro”, lo que le provoca risas. “Yo no me lo creo, ¡por Dios!.” Y expone su teoría: “Pienso que es un castigo, como una guerra sin armas de estas modernas que hay ahora. Creo que es un castigo para que volvamos a recuperar los valores que teníamos antes”.

Reyes asegura que ahora “no sabemos apreciar las cosas, ni tampoco el campo, que ha quedado abandonado con todo lo que nosotros hemos trabajado” y espera que de toda esta situación saquemos una lección: “Espero que todo esto sirva para ayudar al desorden que hay en las familias, para que haya más amor, para que la gente sea más humana con los mayores, sus familias y amigos, para que se aprenda a escuchar, a tener más tiempo los unos con los otros y a que se den cuenta de que el dinero no lo es todo”. Tampoco comprende que ahora todo se lo compremos a China. “Veo raro que los chinos nos manden todo y que no lo hagamos nosotros porque aquí tenemos material, mano de obra y talento. Siento vergüenza”.