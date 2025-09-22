Retos para un crecimiento sostenible en Villamayor

EÑE Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Tras el primer año de mandato, los responsables municipales del consistorio de Villamayor, comienzan a tejer los mimbres de los que serán las próximas inversiones en municipio, destinadas, fundamentalmente, a la organización del futuro crecimiento que sin duda supondrá una mejora en los servicios públicos y atracción de nueva población al municipio.

La nueva conexión con la capital, a través del carril bici y peatonal, así como la fuerte apuesta por duplicar las frecuencias de las dos líneas de transporte metropolitano que dan servicio a Villamayor y sus urbanizaciones, han solventado el problema de la movilidad, posibilitando que los desplazamientos entre los dos núcleos urbanos se puede realizar se una forma mas sostenible, saludable y segura.

Junto a esta nueva vía de comunicación, en los dos próximos años, el compromiso adquirido con los vecinos, es la ejecución de la tan esperada remodelación de Camino Gudino que, además de mejorar la seguridad en los desplazamientos, facilitará la conexión entre los dos núcleos de población más importantes, así como la mejora de la accesibilidad a la zona verde de la ribera del río Tormes.

Dotar, o mejorar, los servicios relacionados con educación y sanidad, también han sido, son, y serán, uno de los objetivos prioritarios. Tal es así que, recientemente, el Ayuntamiento ha concluido la ampliación del consultorio médico, lo que ha permitido que se aumente la plantilla de sanitarios y personal de administración, lo que sin duda ha supuesto una mejora en la atención sanitaria, así como en la gestión administrativa de citas médicas del propio consultorio y especialistas.

Pero el crecimiento, en la actualidad, tiene que estar sometido, al respeto absoluto al medio ambiente, a la utilización de energías limpias y a una gestión óptima de los residuos lo que contribuye a un entorno más sostenible y saludable. Por ese motivo, dos objetivos a cumplir a corto plazo, serán, uno, la implantación del cuarto contenedor, sólo para residuos orgánicos, y el segundo, la creación de un punto limpio y de reciclaje, para todo tipo de residuos, en el actual centro de recogida de residuos sólidos.

Villamayor no es ajeno al proceso de innovación y digitalización que afecta a las relaciones en la administración local y los vecinos y/o contribuyentes, por ese motivo, cada una de las actividades culturales , deportivas y sociales , intenta divulgarlas a través de varios canales de información, ofreciendo a los vecinos poder conocer las actividades que se desarrollan por las diferentes concejalías , pudiendo participar en ellas lo que sin duda genera un sentido de pertenencia al pueblo en donde residen. Además esta digitalización , cada vez se está implantado más en los servicios públicos, haciéndolos más compatibles y accesibles con los horarios laborales lo que sin duda supone una mejoría y eficiencia para los vecinos de Villamayor.