Recursos municipales en evolución en Aldealengua

EÑE Aldealengua Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

El municipio apuesta por renovar los espacios públicos de ocio, tiempo libre y deportes de forma que se pongan al día para un uso más continuado de los vecinos.

En esta línea de trabajo el regidor Jerónimo Herrero indica que «se va a ampliar el parque con más metros cuadrados y se ha previsto también instalar césped artificial en la zona de juegos infantiles, así como una gran carpa que proteja a los niños de la climatología y asegure el uso del recinto tanto si llueve como si hace mucho calor. Esta carpa se ha previsto que quede instalada a lo largo de este mes».

A esta iniciativa municipal se sumará que se ha previsto incluir la antigua pista del colegio en el espacio del parque para que se pueda utilizar. Este espacio se repintará con la señalética de los campos deportivos y también contará con dotaciones de mobiliario deportivo.

Otra de las transformaciones para las que el Consistorio está trabajando es la de la pista de fútbol junto al pabellón de deportes del municipio en un recinto de doble uso y más actualizado con la demanda actual.

Así, por un lado se ha previsto la instalación de un parque de calistenia para hacer ejercicio, y por otro la conversión de parte del espacio en una pista de pádel.

El Consistorio que preside Herrero también cuenta con una agenda de mejoras urbanísticas en la que destaca la obra para comenzar con la instalación de red separativa de aguas pluviales y también la renovación de la red de abastecimiento de agua potable, unas obras que se ha previsto desarrollar en esta primera fase tanto en la calle Pedrarias como en la calle Larga.

«Seguiremos con el cambio de tuberías hasta el final de legislatura. Hemos previsto destinar a este objetivo los recursos económicos que lleguen al municipio con los Planes Provinciales», aseveró el alcalde de Aldealengua.