La recogida de basura seguirá activa en agosto en la 'Comarca de Peñaranda' La Mancomunidad mantendrá activo el servicio el 15 de agosto y reforzará el servicio en la ciudad los días 23 y 24

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:15

«La recogida de basura no se detiene en agosto» gracias a la activación de un servicio especial en la Mancomunidad 'Comarca de Peñaranda'. Así lo ha dado a conocer Eva López, presidenta de la Mancomunidad de Municipios 'Comarca de Peñaranda' que ha anunciado que el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos se mantendrá activo el próximo 15 de agosto, a pesar de ser festivo nacional.

«La medida responde al importante incremento de población que viven estos días los pueblos de la comarca, que han duplicado sus vecinos gracias a la llegada de veraneantes y visitantes», han informado desde esta agrupación de municipios. «El objetivo es mantener nuestras calles limpias y en perfecto estado durante las jornadas de mayor afluencia».

Además en Peñaranda coincidiendo con sus Ferias y Fiestas, el servicio se reforzará además de forma extraordinaria los días 23 y 24 de agosto.

«Desde la Mancomunidad se quiere agradecer públicamente el esfuerzo y la dedicación de todos los operarios de recogida de basura, que trabajan cada día, festivos incluidos, para que nuestros municipios se mantengan limpios y cuidados», se puede leer en el comunicado emitido por la Mancomunidad.