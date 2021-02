Los vecinos de Cabrerizos afectados por la obra de remodelación del Camino de Valdepega que en principio se prolongará durante dos meses, entienden que se restrinja el acceso mientras los obreros están trabajando ya que cuando están con las máquinas puede ser molesto que circulen los coches, pero solicitan que cuando no están “hagan una pequeña reestructuración de las delimitaciones de la obra y que lo acondicionen para entrar, ya no hay máquinas, ya no hay nada pero ellos dejan la valla puesta y nos ponen unas barreras de plástico llenas de agua que no hay quien las mueva”. En el escrito además, incorporaban algunas posibles soluciones como la ejecución por tramos —que finalmente es lo que se está haciendo— así como ir “alternado pares e impares disponiendo pasarelas practicables u otras alternativas que ellos deben conocer”. En este sentido el Ayuntamiento de Cabrerizos ha asegurado que “la empresa instalará chapas metálicas para permitir el paso a los garajes en caso de necesidad mientras esté la obra en la puerta del vecino afectado”.