Puente del Congosto acoge su primera gala solidaria de lucha contra el cáncer El entorno del castillo de los Dávila será el marco de excepción para esta jornada, que comenzará a las 22:30 horas de este martes, 12 de agosto

El entorno del castillo de los Dávila de Puente del Congosto es el lugar elegido para la celebración de un concierto solidario para recaudar fondos solidarios para ayudar a la Asociación Bejarana contra el cáncer.

La cita fue presentada en la sede de esa entidad en la ciudad textil y contó con la presencia de la diputada provincial y alcaldesa de Sorihuela, Nieves García; el alcalde de Puente del Congosto, Felipe Antón; el presidente de la Asociación Cultural Tormes, Ángel Rosado; el responsable de la asociación bejarana contra el cáncer, Elías Fraile y la cantante María de los Ángeles Cembellín en representación de los artistas participantes en el concierto. El presidente de la asociación daba las gracias a los responsables de la iniciativa, que nace por impulso de la Asociación Cultural Tormes.

La cita será este martes, 12 de agosto, a partir de las 22:30 horas, en una gala solidaria que permitirá recaudar fondos para la asociación bejarana contra el cáncer, que irán destinados a ayudar a los pacientes con tratamiento oncológico de los pueblos de la zona. Contará con actuaciones con música en directo, folklore salmantino, y un pequeño homenaje a la escritora salmantina, Carmen Martín Gaite, con motivo del centenario del nacimiento de la escritora el 8 de diciembre de 1925.

Esa celebración servirá también para nombrar socia de honor en 2025 a Nieves García en reconocimiento a su larga trayectoria a favor del desarrollo rural en la comarca y contará con las actuaciones de María Ángeles Cembellín con su guitarra y su voz mientras que la muestra del folklore salmantino correrá a cargo de la gaita y el tamboril de Berna Pérez y los bailes con Marta Moreno y Sergio Martín junto con la colaboración especial de Antonio Moreno, que tocará el violonchelo, con Paula Sánchez Romero en las labores de presentación de la gala.

El público podrá colaborar mediante la entrega de un donativo en la propia gala y, también, a través de las cuentas bancarias vinculadas ala Asociación Bejarana contra el cáncer.

La Asociación Cultural Tormes nació en 2024 en memoria de Angélica Martínez Ajenjo y su amor por Puente del Congosto. El primer socio de honor fue Francisco Moreno Conde, exalcalde de Puente del Congosto que cumplirá 104 años el próximo mes de septiembre. Ahora le toca el turno a Nieves García.