«No se puede tolerar que personas honradas dejen su cargo porque algunos energúmenos utilicen la amenaza y la violencia»

Ángel Benito Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 16:59

El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha lamentado la dimisión del alcalde de Saldeana, Pedro Martín, ante lo que ha mostrado su «repulsa, estupor y condena» ante las continuas amenazas, incluso de muerte que ha recibido.

«No se puede tolerar que algunas personas honradas, dedicadas al servicio público, que sirven 24 horas a sus vecinos, trabajo por el que no reciben ni un solo euro tengan que dejar su cargo porque algunos energúmenos se dediquen a amenazar y a utilizar la violencia«, ha incidido Serrada.

En este sentido, ha trasladado el «aprecio, orgullo y agradecimiento» de los socialistas salmantinos hacia la figura del alcalde además de anunciar que todas las amenazas que ha recibido ya tienen la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.