El pueblo salmantino que tiende puentes (y hogares) a las familias con hijos

Contrarrestar la despoblación no es tarea fácil, y revertirla es una tarea hercúlea. Aún así, Peralejos de Abajo, precisamente en Vitigudino, una de las comarcas más afectadas por esta situación, ha logrado remontar. Desde hace tres años ha ido acogiendo a familias jóvenes en su seno, y ha impedido por otro lado que las personas mayores tengan que mudarse a residencias en la cabecera de comarca.

En esta estrategia de repunte poblacional juega un importante papel el propio alcalde del pueblo y presidente de la Mancomunidad de Vitigudino, Alfonso Castilla, que incluso contacta con propietarios de viviendas en desuso para gestionar el alquiler y cuyo teléfono, asegura, «debe estar ya por todas partes», comenta, ya que recibe noticias de muchas familias interesadas en vivir en esta pequeña localidad, así como mails a diario. «Queremos impedir que el pueblo se muera», declara.

De momento el objetivo se está cumpliendo. Pronto llegará la cuarta familia a uno de los hogares adecuados para este fin, y el municipio ha pasado en los últimos tres años de tener un niño a tener once, sumando los tres que llegarán en breves desde la Comunidad Valenciana. Familias de países como Argentina, Brasil y Perú ya toman las riendas de servicios como el bar del pueblo, aunque el futuro está en el teletrabajo: «Las últimas familias vinieron a teletrabajar, y la que vendrá pronto también. Tenemos fibra óptica desde hace unos años». A las familias que llegan les sorprende que sea el mismísimo alcalde quien les recibe: «Me hablan de usted, y enseguida les digo que no, no soy un político, soy un ganadero».

Por ahora, Peralejos ha conseguido superar el mínimo de alumnos para poder reabrir la escuela: «De momento no hay intención de hacerlo, pero si se abriera algún día, las familias tienen el compromiso de que sus hijos se matriculen en ella».

En cuanto a las oportunidades para los mayores y personas dependientes, los programas «A gusto en casa» y «Viviendas en red» de la Junta, facilitan que los habitantes reciban asistencia en sus domicilios, contratando los servicios que requieran «a la carta en función de sus necesidades», asegura el regidor. Peralejos dispone de tres de estas viviendas, de las cuales hay dos ocupadas, por lo que quedaría una última unidad familiar, todas ellas con rentas de 180 euros. «No hay que olvidar el servicio a la carta, más importante aún que contar con estas viviendas, ya que hasta se contempla en el programa la adecuación de las propias viviendas de los usuarios, como poner una rampa si fuera necesario».