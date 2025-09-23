Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Navasfrías. ARCHIVO

Un pueblo de Salamanca, entre los más fríos de España al bajar de los cero grados

Con -1,2ºC, hace honor a su nombre y se coloca como el octavo punto con la temperatura mínima más baja del país este martes

La Gaceta

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:25

El otoño ha comenzado este martes 23 de septiembre. Lejos quedan aquellos días soleados de calor asfixiante, ya que las temperaturas mínimas han descendido bruscamente en los últimos días.

Este martes, Navasfrías aparece en el octavo puesto de la lista elaborada por la AEMET con los puntos más fríos de España y actualizada hasta las 12:00 horas.

El pueblo ha alcanzado los -1,2 grados de temperatura. El punto más frío del país es Cap de Vaquèira, cuyos termómetros han bajado a los -3,1 ºC.

