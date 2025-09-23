Un pueblo de Salamanca, entre los más fríos de España al bajar de los cero grados
Con -1,2ºC, hace honor a su nombre y se coloca como el octavo punto con la temperatura mínima más baja del país este martes
La Gaceta
Salamanca
Martes, 23 de septiembre 2025, 14:25
El otoño ha comenzado este martes 23 de septiembre. Lejos quedan aquellos días soleados de calor asfixiante, ya que las temperaturas mínimas han descendido bruscamente en los últimos días.
Este martes, Navasfrías aparece en el octavo puesto de la lista elaborada por la AEMET con los puntos más fríos de España y actualizada hasta las 12:00 horas.
El pueblo ha alcanzado los -1,2 grados de temperatura. El punto más frío del país es Cap de Vaquèira, cuyos termómetros han bajado a los -3,1 ºC.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.