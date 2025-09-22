Objetivo: iniciar las obras del Centro Social en Torresmenudas

EÑE / Francisco Martín Torresmenudas Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

El Ayuntamiento de Torresmenudas refuerza su compromiso con el bienestar de los vecinos mediante actuaciones que mejoran la calidad de vida y consolidan espacios de encuentro y convivencia en el municipio. La intervención más destacada es el futuro Centro Social, cuya construcción está prevista que arranque en el primer trimestre de 2026. Esta instalación será un punto de referencia para todos los vecinos y contará con una inversión total aproximada de 250.000 euros, de los cuales 45.000 euros se destinarán en la primera fase con ayuda de los Planes Provinciales de la Diputación.

«Se trata de una obra muy necesaria para ofrecer servicios de proximidad, especialmente a nuestros mayores, y crear un espacio que puedan disfrutar todos los vecinos», señala el alcalde, Hilario Hernández. El edificio, de una sola planta, incluirá salas de actividades, zonas de descanso y áreas para talleres y eventos, además de servicios como podología, fisioterapia y comedor comunitario.

Por otro lado, el Consistorio continúa trabajando en otras mejoras que refuerzan el atractivo y la seguridad del municipio, como la renovación del pavimento en las calles más deterioradas y la puesta en valor de la entrada al pueblo, dotándola de una imagen más acogedora.

Estas actuaciones se complementan con la conservación de espacios culturales y la promoción de la identidad local mediante esculturas y obras artísticas del escultor José Luis Olivera.

Además, se mantiene la apuesta por la cultura y el deporte con actividades que fomentan la participación de todas las edades, incluyendo programas para mayores, eventos culturales y actualización de las zonas deportivas. Con estas acciones, el Consistorio busca que los vecinos puedan vivir, disfrutar y compartir su vida cotidiana en un entorno dinámico, cuidado y seguro.