PP y Vox prorrogan el presupuesto en Béjar por la falta de apoyos

Partido Popular y Vox, formaciones que conforma el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar, se han visto obligados a prorrogar los últimos presupuestos aprobados en la pasada legislatura. El motivo no es otro que la actual falta de apoyos para PP y Vox tras la crisis política abierta en octubre (con la pérdida de un concejal) por la polémica sobre los asesores que, por tanto, le impide dar luz verde a unas nuevas cuentas para este recién estrenado año 2024.

El alcalde, Luis Francisco Martín, firmó la pasada semana, antes de terminar el año 2023, un decreto de Alcaldía para prorrogar las cuentas refrendadas por PSOE, Tú Aportas y Ciudadanos a finales de 2022 aunque reconoció que no es un presupuesto del agrado del equipo de Gobierno porque ese grupo apuesta por otras prioridades para Béjar.

Los presupuestos prorrogados entraron en vigor este lunes, 1 de enero, y disponen de la misma cifra, es decir, 14.848.732 euros, aproximadamente, de los que el 52 por ciento irá destinado al pago de las nóminas del personal y, también, a gastos corrientes propios de la actividad municipal.

Después de tomar esa decisión, el alcalde, Luis Francisco Martín, ha avanzado que el equipo de Gobierno empezará a trabajar con «unos presupuestos que no son los nuestros ni de nuestro estilo» y ha reconocido que «tampoco hay mucho donde rascar» porque «solamente en personal y en la actividad cotidiana del Ayuntamiento, se lleva una parte importante», pero ha querido dejar claro que buscan «un concepto diferente de ver las cosas» en referencia al capítulo de las inversiones que prioriza el equipo de Gobierno para su proyecto de mejora de la ciudad de Béjar.

Por ello, el equipo que preside Martín tiene puesta la mirada en el mes de febrero como fecha en la que quiere llevar al pleno un proyecto presupuestarios más acorde con las prioridades políticas de PP y Vox. Una de ellas es el servicio de recogida de la basura que el equipo de Gobierno quiere privatizar pero precisa el apoyo mayoritario del pleno, con el que no cuenta. En este sentido, el alcalde ha asegurado que su apuesta busca evitar gastar «hasta 50.000 euros en averías del camión» como viene sucediendo en los últimos años.

En cuanto a la falta de apoyos, el alcalde echa balones fuera y lanza la pelota al tejado de la oposición sobre la responsabilidad de apoyar o no los presupuestos: «Serán ellos quienes se retraten con la ciudadanía y tendrán que ser ellos quienes den la explicación a los ciudadanos» porque «si no se hacen las cosas, no será por falta de proyecto ni por falta de ganas».