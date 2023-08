El PP de Candelario critica «la dejadez y el pasotismo» del equipo de Gobierno

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Candelario ha emitido hoy un comunicado para mostrar su malestar ante «la dejadez y el pasotismo del equipo de gobierno del PSOE en minoría, que "sigue haciendo lo que les viene en gana sin contar con la oposición".

Ese partido considera que «es penoso» que Candelario «un pueblo tan turístico» se encuentre en «un estado de dejadez absoluta» con una «imagen pésima« y añade que el equipo de Gobierno demuestra »lo poco que le importa el pueblo«.

Así, el PP cita ejemplos de falta de conservación en el municipio como el falta de limpieza en las regaderas y en el conjunto histórico artístico con la Cuesta de la Romana como principal exponente que, según ese grupo, «está en un estado lamentable».

Ese partido habla también de la demolición de un depósito de agua que «lo han querido hacer más grande» pero critica que el equipo de Gobierno «haya esperado al verano para realizar esta obra» cuando se pueden producir restricciones de agua.

Otra zona que suscita las quejas del grupo popular es el parque infantil ya que «los columpios están en un estado deplorable y de total abandono como todo el pueblo en general» y resalta la peligrosidad de esos juegos para los niños que, además afirma, están sucios.

En cuanto a la piscina, el PP asegura que el agua está «muy sucia debido a que no se lleva a cabo la depuración diaria requerida» y asegura que las obras allí realizadas no están presupuestas además de que se ha utilizado materiales inadecuados puesta que carece de suelo no deslizante que «ha llevado a numerosos percances y caídas de varios usuarios«.

Y, además, el PP muestra su preocupación por el vandalismo existente en la localidad por parte de un grupo de jóvenes y acusa al Ayuntamiento de no hacer nada al respecto teniendo conocimiento de ello.

Finalmente, ese grupo municipal afirma que «no se puede hacer una campaña electoral con un programa de hipotéticas promesas, como hizo el PSOE, que a día de hoy son muy complicadas e imposibles de realizar incluso en 4 años de legislatura«. En base a ello, acusa al PSOE de haber engañado a los vecinos para »poder seguir en el gobierno municipal« y le acusa de estar perdiendo subvenciones y ayudas».

Por todo ello, los populares piden al Gobierno local que aclare la situación económica del Ayuntamiento y, también, que «se cumpla el acuerdo al que se llegó en una sesión plenaria de celebrar un pleno mensual, puesto que a día de hoy no se ha cumplido» ya que considera que «son muchos los temas que tenemos que tratar y que ellos mismos nos tienen que explicar».