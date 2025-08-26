El PP pide la dimisión del concejal por «no ser digno del puesto que representa» Pide su renuncia y, si no lo hiciese, solicita que el alcalde, Antonio Cámara, le cese como teniente de alcalde y de sus delegaciones.

TEL Béjar Martes, 26 de agosto 2025, 16:48 | Actualizado 17:08h.

El grupo municipal del Partido Popular en Béjar ha solicitado la dimisión del teniente de alcalde y portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, por entender que no es «digno del puesto que representa».

En un comunicado, ese partido denuncia de forma pública un «intento de agresión» y asegura que, debido a la gravedad de los hechos, solicita «la dimisión inmediata y las disculpas públicas», pero si Garrido no tomara esa decisión pasa la pelota al alcalde, Antonio Cámara. «Solicitamos al alcalde el cese como teniente de alcalde y de las delegaciones que ostenta».

Finalmente ese partido ha asegurado «no entender» un comportamiento «tan agresivo» porque «no se puede levantar una silla y dando voces decir: «Te la voy a estampar contra la cabeza». Además, ha agradecido a concejales socialistas y al secretario general del ayuntamiento su postura para interponerse y evitar la agresión. »Estos acontecimientos no pueden suceder más, y ante sus mentiras de negar lo sucedido demuestra ser agresivo y cobarde«, ha concluído.