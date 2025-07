El PP y el PSOE de Carrascal de Barregas tendrán que devolver 8.000 euros por no justificar debidamente las subvenciones a los grupos La concejala no adscrita, Isabel García, denunció por medio de una moción supuestas «irregularidades» en cuanto a la justificación de estas ayudas. Los populares han sido los únicos en presentar documentos que «no tienen validez legal» entre los que destacan tickets por valor de 700 euros en gasolina o grandes cantidades en «botellines de cerveza, vino, chuletones o bebida premium»

EÑE / Paula Zorita Carrascal de Barregas Jueves, 31 de julio 2025, 12:05 Comenta Compartir

El punto cuarto del pleno celebrado en el Ayuntamiento de Carrascal de Barregas se convirtió en el eje de una fuerte controversia política, tras debatirse la justificación de las subvenciones asignadas a los grupos políticos durante el mandato 2019-2023. La votación culminó con la aprobación, por mayoría, del reintegro de las cantidades percibidas por PP y PSOE (en total casi 8.000 euros), al considerar que no han sido debidamente justificadas.

El origen del conflicto se remonta a una moción presentada por la actual concejala no adscrita, Isabel García, quien cuestionó el uso que se hizo en el anterior mandato de los fondos públicos destinados al funcionamiento interno de los grupos políticos. Las asignaciones —unos 6.000 euros para el PP y algo más de 2.000 para el PSOE durante el cuatrienio— no están vinculadas a la asistencia a plenos, sino al desarrollo de la actividad política.

Tras la moción, el secretario municipal elaboró un informe de fiscalización en el que concluye que ninguno de los dos grupos justificó de forma adecuada el uso del dinero público. En consecuencia, y con los votos favorables del PSOE, la no adscrita y Vox (seis en total), el pleno aprobó la devolución solidaria de las cantidades asignadas. El PP, con tres votos en contra, rechazó la medida.

El PP entregó tickets sin validez legal según el informe del secretario

El portavoz popular, Antonio Luis Rodríguez, defendió que su grupo fue el único que presentó documentación, aunque reconoció que no fue conforme a los requisitos legales: «Hemos entregado lo que teníamos, pero no guardábamos resguardos de todo. No sabíamos que había que presentar cuentas trimestrales», explicó. Entre los justificantes presentados por el PP figuran facturas de gasolina, comidas y bebidas que, según el secretario, no pueden considerarse válidas para justificar el uso de fondos públicos.

La intervención más dura llegó por parte de la edil no adscrita, Isabel García, quien enumeró ejemplos de los tickets entregados por el PP: «Más de 100 cervezas, 7 botellas de Ramón Bilbao, 6 chuletones, copas premium, solomillos y hamburguesas», detalló. También criticó facturas de gasolina que superan los 700 euros en un solo mes, presentadas por Rodríguez Santos sin explicación del vínculo con la actividad política del grupo.

«¿Se imaginan a un vecino justificando así una ayuda pública? Lo grave es que se pretende justificar lo anterior con tickets de fechas posteriores, algo inadmisible», añadió García.

La concejala no adscrita defendió la devolución del dinero como «una cuestión de responsabilidad política y respeto a la ciudadanía», subrayando que mientras a los ciudadanos se les exige justificar hasta el último céntimo, «los representantes públicos no pueden actuar con opacidad y descontrol».

El portavoz socialista actual, Rafael Parra, explicó: «El grupo socialista que ahora está constituido no es el mismo que el de la anterior corporación. No teníamos obligación de presentar ninguna cuenta», afirmó, aunque el secretario dejó claro que la responsabilidad recae sobre el grupo como tal, independientemente de sus integrantes actuales.

Con este escenario, el pleno aprobó iniciar el expediente de reintegro solidario de las cantidades percibidas por ambos grupos, al no considerarse justificadas. Los seis votos a favor (PSOE, la no adscrita y Vox) superaron a los tres en contra del PP, que quedó solo en su oposición.

La polémica, sin duda, marcará la agenda política local en los próximos meses y deja abierto el debate sobre la transparencia en el uso de dinero público por parte de los grupos municipales.