“Por fin estamos trabajando”: el turismo local alivia la presión económica en la Sierra y las Arribes

“Se nota que hay más gente de la habitual”, asegura Mari Luz Lorenzo, turronera y comerciante en el turístico pueblo de La Alberca. La Sierra de Francia y Las Arribes respiran más tranquilos con el creciente movimiento de turistas. Y es que ya han quedado atrás las comparaciones con los tiempos de no covid, por lo que ahora cualquier empujón económico en el marco de la pandemia supone un cambios significativo. “Están muy animados, que ya hace falta; la gente va bien por la calle, sin masificaciones, pero todo está abierto y hay ambiente”, sostiene.

Los comercios y bares se preparan para un incremento de la actividad en los días festivos de la Semana Santa

Las previsiones de reservas en la localidad de Candelario han mejorado gracias a las reservas de última hora, que auguran una Semana Santa con más visitantes de lo esperado inicialmente.

La villa cerró este domingo un fin de semana con gente en sus calles y sus terrazas en una situación que alcanzó el 45% del total de plazas disponibles teniendo en cuenta las restricciones de movilidad y los aforos en los propios alojamientos rurales. Algunas casas rurales llenaron su capacidad con familias pero con la limitación de cuatro personas por alojamiento.

Las perspectivas para la Semana Santa podrían mejorar notablemente ya que, según destaca el presidente de la asociación Turismo Candelario, Tikio Sánchez, “hace dos días casi no teníamos nada, ahora reservan a ultimísima hora” por lo que podría ser un buen puente festivo en Candelario pese a la pandemia. De hecho, asegura que no es una situación comparable con años anteriores pero esperan alcanzar en Semana Santa un 60%, “no es como otros años pero para estar condicionados por los cierres perimetrales no nos podemos quejar”, concluye.