Dos de los agentes de la Policía Local de Santa Marta de Tormes. EÑE

La Policía Local de Santa Marta se forma para el uso del dispositivo táser

Uno de sus agentes está recibiendo una formación en Torrejón de Ardoz y a su vuelta instruirá al resto de sus compañeros

EÑE

Santa Marta de Tormes

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:18

La Policía Local de Santa Marta de Tormes ha iniciado hoy un curso de formación para el uso del dispositivo táser, una herramienta de autodefensa con la que ya cuenta el cuerpo. Uno de los agentes se ha desplazado hasta Torrejón de Ardoz para recibir la instrucción oficial, que posteriormente trasladará al resto de sus compañeros en calidad de instructor.

El curso, que se desarrollará hasta el 8 de octubre en las instalaciones de la Policía Local de Torrejón, tiene una duración total de 24 horas lectivas, en horario de 7:30 a 15:30 horas. La formación incluye una parte teórica sobre las características técnicas del dispositivo, sus efectos fisiológicos y las normas de uso, además de una parte práctica con ejercicios y simulaciones de escenarios reales.

El agente deberá superar tres exámenes -teórico, práctico y pedagógico- antes de poder impartir la formación al resto de la plantilla.

El concejal de Policía, Jesús Hernández, ha subrayado que se trata de una formación «obligatoria para garantizar un uso seguro de un dispositivo que permite incapacitar a una persona mediante descargas eléctricas». Santa Marta es el único municipio de la provincia, junto a la capital, que dispone de este sistema de defensa, con el que se busca reforzar la protección de los agentes y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

