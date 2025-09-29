El pleno de Béjar desestima la petición del exalcalde para dejar fuera de la Mancomunidad de Aguas a Olga García La Covatilla centra las preguntas de la oposición en cuanto a las horas extras, el personal y las revisiones pendientes.

El pleno del Ayuntamiento de Béjar ha reanudado la sesión ordinaria después de cinco minutos de receso concedidos por el equipo de Gobierno para la lectura del recurso de reposición presentado por el exalcalde, Luis Francisco Martín, con respecto a la petición para que Olga García no forme parte de la asamblea de la Mancomunidad de Agua como vocal.

En la reanudación del pleno, Antonio Cámara ha leído el documento elaborado para tal fin. El texto refleja que desestima el recurso potestativo de reposición presentado por Martín contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento con fecha 25 de agosto de 2025. En ese acuerdo, se designaba como representante de este Ayuntamiento en la Mancomunidad Embalse de Béjar a Olga García.

La concejala Araceli Dorado ha intervenido para explicar que la pretensión de Luis Francisco Martín es dejar fuera a Olga García en esa mancomunidad. Y Olga García ha asegurado que esa propuesta se plantea porque, sin ella, no le salen las cuentas al PP y ha explicado que defenderá los intereses de la comarca de Béjar con respecto al agua.

El exalcalde ha defendido que presentó el recurso el 29 de agosto, pero el equipo de Gobierno le ha respondido en el pleno sin informarle de forma previa. En este sentido, ha avanzado que acudirá a la vía judicial sin que le haya sido entregado el informe de forma previa. Además, ha pedido al secretario que lea el informe de forma pública por no estar incluido en el expediente y que ese tema se dejara sobre la mesa.

Por su parte, el alcalde, Antonio Cámara, ha justificado que se trata de una moción por ser un tema urgente, que no se podía presentar bajo otro tipo punto del orden del día. Además, ha explicado que el recurso de reposición se presenta al mismo órgano en que fue presentado el acuerdo, es decir, el pleno.

En su respuesta, Luis Francisco Martín ha insistido en que la normativa afirma que un concejal no adscrito no puede ser designado como representante en una mancomunidad ni puede ser teniente de alcalde ni cobrar más remuneraciones y ha insistido en su petición de dejar ese asunto sobre la mesa para «debatirlo en otro momento y tener el informe del secretario».

El pleno ha negado la posibilidad de dejarlo sobre la mesa con los votos de PSOE y Tú Aportas y las dos abstenciones de Vox. Así las cosas, ese recurso ha quedado desestimado con los votos a favor del equipo de Gobierno, cinco votos en contra del PP y dos abstenciones de Vox.

PREGUNTAS DE LA OPOSICIÓN

Las dos ediles no adscritas han preguntado por la firma que realizó el exalcalde cuando ya no ocupaba ese cargo en la noche del 5 de agosto y han pedido que se judicialice ese tema.

Por su parte, Purificación Pozo ha preguntado cuándo tiene previsto el equipo de Gobierno abonar las horas extras pendientes con trabajadores de La Covatilla. Ha defendido su abono tras recordar que en 2023 fueron pagadas al entonces jefe de explotación de La Covatilla y al responsable mecánico las más de 500 horas extras que se les debían. También ha hablado de que la auditoría ha sido realizada por una empresa francesa en la que trabaja el anterior responsable de explotación. En cuanto a las fotografías mostradas por Javier Garrido sobre el estado de la estación en 2022 y ha mostrado imágenes sobre el estado de las instalaciones que, en su opinión, no se correspondían con las mostradas por el actual equipo de Gobierno. Sobre el Plan de Fomento, ha preguntado si el equipo de Gobierno va a respetar la propuesta de inversión para La Covatilla, que llegó el pasado viernes al Ayuntamiento tras el trabajo de PP y Vox. Finalmente, también ha preguntado por los motivos por los que no ha sido abierto el teatro Cervantes durante las fiestas y sí durante las ferias. Y Jonathan Sánchez ha preguntado por la tramitación del Punto Limpio ya que ha apreciado la presencia de enseres en las calles y los motivos por los que se ha dejado fuera algún comerciante con respecto a los bonos de ayuda al comercio rural.

Ampliar Javier Hernández se ha cambiado de sitio por no funcionar su micrófono al igual que Kevin Blázquez. TEL

Por el PP, ha preguntado el concejal Kevin Blázquez ha tenido que cambiarse de sitio ya que su micrófono no funcionaba y ha preguntado sobre el horario del Museo Textil de cara al invierno y la reducción de horas de luz por la tarde. Igualmente, también ha cambiado de sitio Javier Hernández para poder hablar. En este sentido, ha preguntado sobre la comisión del «Caso de los asesores» y ha explicado que la moción sobre la Red de Juderías y no se ha abordado cualquier otro tipo de consideraciones políticas o religiosas y ha preguntado por los problemas logísticos para no celebrar el concierto de la banda previsto para el 4 de septiembre. En los ruegos, ha pedido que sigue sin aprobarse un acta de hace unos meses y ha dado las gracias a José Ángel Castellano por haber contactado con los aficionados a las motos para la realización de la quedada motera. Rubén Martín ha presentado un ruego sobre los debates en las comisiones informativas para que que no sean grabadas por algún integrante del equipo de Gobierno ya que todo lo que se habló fue filtrado a un medio de comunicación. Y ha explicado que las horas extras que disfruta un trabajador de La Covatilla abarcan desde 2022 hasta 2025 como vacaciones y días de asuntos propios como el PP asumió esos mismos días por parte de dos trabajadores de La Covatilla durante el mandato de PSOE y Tú Aportas. Finalmente, por el PP, ha intervenido Luis Francisco Martín para pedir a Javier Garrido que se disculpara por su comportamiento tras una comisión informativa cuando amagó con tirarle una silla. También ha hablado sobre la propuesta para abrir un camping en Béjar cuyo dinero ha sido cambiado para la reparación del acerado en varias zonas. También se ha interesado por la ausencia de un responsable técnico desde el pasado 19 de septiembre lo que supone que no se pueda realizar ninguna revisión técnica, por la auditoría que ha supuesto un gasto de 15.000 euros para que una empresa diga lo mal que está la estación de esquí y por el futuro uso del espacio en el que se ubicaba un quiosco en la plaza de España.

En el turno de respuestas a Vox, el alcalde, Antonio Cámara, ha asegurado que sí se analizará la firma del exalcalde en aquel informe. Con respecto al cobro de las horas extras de La Covatilla, ha afirmado que un trabajador ya está cobrando estas horas y otros empleados fueron despedido sin abonarles esas horas. En cuanto a las fotografías que ha mostrado Purificación Pozo, el alcalde ha defendido que PP y Vox entregaron las llaves a extraños (en alusión a los asesores) y ha recordado que se ha ratificado mantener los proyectos del Plan de Reindustrialización, pero no sabía hasta dónde podrán llegar con sus propuestas. Sobre el teatro Cervantes, Cámara ha pedido información al exalcalde porque el teatro está en mal estado sin personal y equipos disponibles y en cuanto al Punto Limpio, ha avanzado que la licitación se está comenzando.

Sobre los asuntos preguntados por el grupo popular, Antonio Cámara ha respondido que está prevista la reforma de la Bajada de San Albín para dar una mejor imagen a esa calle. En cuanto al acta sin aprobar, ha pedido al secretario que agilice esa aprobación y ha afirmado no saber en qué punto está la comisión sobre los asesores. Sobre las grabaciones, Cámara ha afirmado que no sabe quién graba y quién traslada los audios a los medios de comunicación. «Ya estamos cansados de este ambiente y el clima debe ser otro. El rifirrafe que pueda tener con algún concejal se debe a que hay diferentes opiniones. Les pido rebajar la tensión», ha defendido. Por otro lado, ha avanzado que existe un compromiso para trabajar por renovar el acerado del barrio de Los Praos con la inversión prevista para el camping municipal. Con respecto al responsable técnico, Cámara ha defendido que no es necesario tener responsable técnico hasta que se pone en marcha el telesilla en plena temporada y que estudiarán qué hacer con el espacio en el que se ubicaba el quiosco.

Por alusiones, el concejal de Tú Aportas, Javier Garrido, ha pedido la palabra para pedir a Rubén Martín que se ratifique sobre las acusaciones de filtración a un medio de comunicación y, entonces, Martín ha defendido que alguien está grabando en las comisiones sin autorización del alcalde.

Entre el público, un vecino ha planteado su problemática en la que lleva, desde 2008, sin permiso para instalar un ascensor y ha pedido una respuesta por escrito sobre esa cuestión.