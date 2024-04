Plan de choque en Béjar para sacar la basura acumulada en el punto limpio los últimos cuatro años

El Ayuntamiento de Béjar ha puesto en marcha este jueves el plan de choque para sacar el punto limpio de la ciudad la basura que se ha acumulado en cuatro años en el recinto.

El alcalde, Luis Francisco Martín, visitó el recinto junto con tres ediles del equipo de Gobierno (Purificación Pozo, Rubén Martín y Maite Crego) para comprobar cómo se estaban retirando los primeros cuatro camiones de residuos. Se trata de un contrato menor que se lleva gestionando desde hace dos meses para retirar la basura acumulada que, según denunció, «no se ha retirado en cuatro años, salvo una limpieza parcial en 2021» .

Anunció cambios en la gestión de los residuos de enseres, muebles y demás objetos ya que se colocarán contenedores en el punto limpio para que los vecinos de Béjar puedan depositar allí sus residuos. La idea es ampliar el horario y abrir sábados y domingos y se quiere realizar una recogida de enseres a demanda. En este sentido, la idea es adquirir un camión para el servicio de obras una vez se tenga presupuesto o esté aprobada la modificación presupuestaria para que los trabajadores municipales vayan recogiendo a demanda por las casas. Eso implicaría que se prohibiría sacar los enseres a la calle los lunes.

Respecto a la oposición señaló: «se interesa por el punto y limpio, y en seis o siete meses no se acumula todo esto. Tienen el rostro de criticar que esto no se haya limpiado cuando en cuatro años no se ha hecho. Un punto limpio es un lugar donde los vecinos pueden traer sus residuos y depositarlos en contenedores. Es el peor punto limpio de la provincia, no está organizado. Esto no puede estar así, es un peligro«. De hecho, señaló que ya se ha presentado una denunciad del Seprona, si bien, los trámites para contratar la empresa de retirada de residuos ya estaba en proceso a través de un contrato menor (una vez que termine ese contrato menor, si quedan más residuos tendrían que retirarse a través de una licitación). «Era una asignatura pendiente que teníamos que cumplir, como todo con lo que nos hemos encontrado. Ahora hay que pedir la dimisión del alcalde porque los autobuses están mal, las basuras están mal y el punto limpio está mal pero todo no se ha hecho en nueve meses», señalaba el alcalde para explicar que los problemas de la basura, las averías del autobús municipal o la acumulación de residuos en el punto limpio ya se producían cuando él tomó posesión.

«Queremos un punto limpio organizado, no descontrolado como estaba, que es lo que nos encontramos cuando llegamos a este Ayuntamiento y lo que queremos es poner las cosas en regla y como marca la ley. Antes de que llegue el verano es idea de que esto esté todo organizado», continuaba el regidor. Y es que, además de los riesgos y de la imagen que ofrece el punto limpio, toda la basura acumulada supone un gasto para el Ayuntamiento en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Gomecello: «Béjar paga más de 300.000 euros a Gomecello por el tema de la basura». En este sentido, añadía que se quiere controlar el problema del cartón que se deposita en contenedores convencionales porque cuando llueve, pesa más y eso supone un coste mayor para el Ayuntamiento: «con los Fondos de Cohesión Local queremos comprar un pequeño camión para recoger el cartón y que nos lo recoja a su vez la Junta o la Diputación a través de un convenio. Será más adelante, después de la Virgen del Castañar y, sobre todo, plástico y cartón«.

Respecto a los camiones de la basura, Luis Francisco Martín señaló que: «los concejales están trabajando y se va a sacar a licitación dos camiones para alquilar. El peor momento para la gestión de la basura en Béjar es en verano con el incremento de población y de la actividad en bares y restaurantes y cuando se avería un camión, es un descontrol. Con dos camiones alquilados no habría problema porque tendríamos dos y uno tercero, el del Ayuntamiento, que quedaría sin uso, pero estaría disponible por si falla alguno de los otros ya que cuesta tanto la reparación de las averías como el alquiler de los otros. En el pliego pondremos que la empresa adjudicataria tendría que reponer un nuevo vehículo en caso de avería en menos de 24 horas o arreglarlo«.

En la misma línea, se valora la posibilidad de modificar el horario de recogida de la basura, que ahora es por la noche y habló también de los residuos de obra, que se tiran en contenedores y está prohibido: «hay que sancionar a quien no cumple la ley y no es justo que los bejaranos paguen por cuatro personas incívicas».

Finalmente, habló de la posibilidad de impulsar la creación de un punto limpio comarcal tras haber participado por la mañana en un encuentro en el que se encontraban representantes de Medio Ambiente de la Junta: «estamos en una parcela que no es municipal, es del SEPES que estaba destinada a cafetería pero que se cedió de forma provisional. Habría que hacer un punto limpio comarcal porque hay que ayudar a la comarca, no podemos cerrarles las puertas, pero tampoco tener que asumir nosotros el gasto de sus residuos. Si facilita el Ayuntamiento el terreno puede que hagamos uno comarcal y sea todo distinto para que lo gestione Junta o Diputación. Béjar tiene posibilidades de invertir 30.000 o 40.000 euros, pero los municipios de la comarca no«.