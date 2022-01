Peñaranda se une a Guijuelo y volverá a cobrar la tasa de terrazas

En el año 2019, el último antes de la pandemia, los grandes municipios congelaron las tasas de los mercadillos

En Ciudad Rodrigo no ha habido exención ya que el equipo de Gobierno sigue con la reducción de la deuda histórica de los vendedores del mercadillo. Dicha deuda había descendido este verano desde los 62.572 euros a 10.872 euros, “gracias a la negociación con las asociaciones, el prorrateo de las deudas hasta un plazo máximo de dos años y la imposición de que quien no paga no se instala”, según explicó la concejala, Laura Vicente. En cuanto a las terrazas, el Ayuntamiento ha ampliado los periodos del año en los que pueden instalarse aunque no supondrá un incremento en el precio que pagan los hosteleros mirobrigenses.