Peñaranda inicia sus fiestas

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 19 de agosto 2025, 22:21

Peñaranda de Bracamonte ya está disfrutando de sus Ferias y Fiestas desde este martes con la novedad de que el lanzamiento del chupinazo de este año ha sido sin cohete. Los encargados de prender la mecha a nivel oficial han sido la alcaldesa Carmen Ávila de Manueles y el pregonero de este año, el peñarandino Fernando Pinto Hernández.

j.h.

Las peñas se han encargado de llenar de energía el ambiente con su presencia y ganas de disfrutar. A la hora marcada han comenzado a llegar a la plaza de la Constitución y llenarla de colorido con sus camisetas y uniformes festivos compartidos. El buen ambiente se ha visto enriquecido con la animación puesta por la disco móvil 'Zarabanda' y 'Nuevo Origen' además de los dj's Briyi, Djangoö y Dani Jiménez, este último ganador del concurso 2024. Ellos han sabido poner la animación precisa para hacer de ese momento la base fundamental de unas celebraciones que harán vibrar la ciudad hasta el domingo.