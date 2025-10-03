Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Sonsoles Núñez, edil de Cultura. J.H.

Peñaranda estrena una plataforma de venta de entradas online

La programación teatral del segundo semestre trae obras para adultos e infantil

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:24

La concejal de Cultura de Peñaranda, Sonsoles Núñez, ha dado a conocer ayer la programación de obras de teatro del segundo semestre del Ayuntamiento. En los últimos meses del año se podrá disfrutar de tres obras para público infantil en el teatro del CDS y otras tantas para adultos en el Calderón. Las personas interesadas en adquirir entradas o abonos podrán hacerlo presencialmente o a través de la nueva plataforma de venta de entradas online GIGLON, a partir del martes, 7 de octubre, fecha en que el Ayuntamiento estrena este nuevo sistema.

«Entre octubre y diciembre nos esperan títulos como tA, Valentina en el limbo, Sueño de una noche de verano o Las manos, entre otros», anunció el Ayuntamiento a través de sus redes.

Programación infantil o familiar en el auditorio del Centro de Desarrollo Sociocultural:

tÁ de Escena Miñaque el 17 de octubre a las 19:00 horas

¡Ay qué lío! de Eugenia Manzanera el 21 de noviembre a las 19:00 horas

Estela y Merlín de Imakinario Teatro el 12 de diciembre a las 19:00 horas

Teatro para adultos en el Teatro Calderón:

Valentina en el limbo de Morfeo Teatro el 31 de octubre a las 20:30 horas

Sueño de una noche de verano de Rayuela Producciones Teatrales el 28 de noviembre a las 20:30 horas

Las manos de Jorge Bedoya el 19 de diciembre a las 20:30 horas

