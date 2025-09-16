Peñaranda entregará la medalla de oro a María Hernández el día de San Miguel El Ayuntamiento ha dado a conocer el programa de fiestas que tendrá lugar entre el viernes 26 y el lunes, 29 de septiembre

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 16 de septiembre 2025, 19:41 Comenta Compartir

María Hernández Alonso recibirá la medalla de oro de la ciudad de Peñaranda de Bracamonte a título póstumo el día de San Miguel Arcángel, el lunes 29 de septiembre, con motivo de las fiestas chicas de la ciudad. El acto oficial de entrega de este reconocimiento a esta mujer, conocida por su excelencia en su profesión como hostelera, será en el teatro Calderón.

Las fiestas en honor a San Miguel Arcángel se desarrollarán entre el viernes 26 y el lunes 29 de septiembre, según ha dado a conocer este martes la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, acompañada del edil de Festejos, Pedro Pérez, y de la concejal responsable de Ferias, Patro Macías. El programa elaborado por el Ayuntamiento cuenta con una veintena de propuestas, ha calculado el concejal de Festejos.

«El afianzamiento que se va consiguiendo durante los últimos años va dando un mayor auge y prestigo al Día de San Miguel», ha considerado la alcaldesa a la vez que ha querido incidir en el espectáculo pirotécnico del sábado que fue trasladado de las pasadas fiestas al ser aplazado por el riesgo de incendios.

Programa:

Viernes, 26

12:30 H. Primera Jornada del Campeonato de España Interclubes Mini Z en el Centro Social Teatro Calderón.

19:30 H. Cine en familia. Proyección de la película 'Sin Cobertura' en el Teatro Calderón

21:00 H. Torneo de futbolín 'San Miguel' en el Pub Garfio

Sábado, 27

8:00 H. III Encuentro de Frontenis de 'San Miguel' en el pabellón Miguel Ángel Jiménez Barcala.

9:00 H. Segunda Jornada del Campeonato de España Interclubes Mini Z en el Centro Social Teatro Calderón.

10:00 H. Recepción de encajeras participantes en el XVII Encuentro Encajeras en la Plaza Nueva

11:30 H. III Feria Agroalimentaria, ecológica, artesana y de proximidad 'Ciudad de Peñaranda' en la Plaza Nueva

20:00 H. Históricos con Jazz. Irati Bilbao Quinteto en el Teatro Calderón.

21:30 H. Espectáculo pirotécnico y musical 'Damonion' AnimArts Producciones en la Plaza de la Constitución.

23:00 H. Discomovil 'Zarabanda', comenzará con exhibición de bailes latinos para todos los públicos.

Domingo, 28

9:00 H. Tercera Jornada del Campeonato de España Interclubes Mini Z en el Centro Social Teatro Calderón.

11:00 H. Campeonato Provincial de Calva 'San Miguel' en las pistas Juan Sánchez Verdes.

18:00 H. Café con nuestros mayores amenizado por 'La Gramola' en el centro social del Teatro Calderón.

20:30 H. Movimiento jaz+folk+poesía. Víctor Correa en el Teatro Calderón.

Lunes, 29

11:00 H. Pasacalles con la dulzaina 'Alborada' acompañada de los cabezudos desde la Plaza de la Constitución

De 12:00 a 14:30 H. Parque infantil y tren mecánico con recorrido por la ciudad en el parque La Huerta.

12:00 H. Santa Misa Castellana en honor a nuestro patrón San Miguel. A continuación procesión por el conjunto histórico de las plazas acompañados del grupo folclórico 'Los Cuatro Caños'.

13:00 H. Día del traje charro, concentración y convite en la plaza Agustín Martínez Soler.

14:00 H. Paella popular. el 50% de la recaudación se destinará a la asociación de enfermedades raras de Castilla y León, Aerscyl en la plaza de la Constitución.

De 16:00 a 19:00 H. Animado parque infantil y tren mecánico con recorrido por la ciudad en el parque La Huerta.

19:00 H. Acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a título póstumo a María Hernández Alonso 'Mari Cabañas'

20:30 H. Actuación musical.

Traje Charro

Paella popular. La mitad de lo recaudado irá destinado a Aerscyl, al precio de 5 euros.

16 a 19 parque infantil con tren

20.00 entrega de medalla de oro de la ciudad a título póstumo a María Hernández Alonso en el teatro Calderón

20:30 actuación musical