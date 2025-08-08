Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El público, atento a las explicaciones sobre las rapaces en el Prado de la Vega de Carbajosa. EÑE

Pasión por las aves rapaces en Carbajosa de la Sagrada

El Prado de la Vega se llenó de vecinos para ver la exhibición

EÑE / Francisco Martín

Carbajosa de la Sagrada

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:01

El Verano Cultural de Carbajosa de la Sagrada sigue sorprendiendo con actividades para todos los públicos. En esta ocasión, vecinos y visitantes pudieron participar en un espectacular pasacalles medieval que convirtió la tarde en un auténtico viaje en el tiempo. Desde la Plaza Mayor hasta el Prado de la Vega, el desfile estuvo plagado de personajes fantásticos, música en directo y una ambientación mágica que hizo las delicias de grandes y pequeños.

Caballeros y bufones se abrieron paso entre el público, que no dudó en sumarse al recorrido, creando un ambiente festivo y familiar. Las calles del municipio se llenaron de color y alegría, en un espectáculo itinerante que atrapó la atención de todos con su cuidada puesta en escena.

Pero la jornada no terminó ahí. En la zona del Prado de la Vega, tuvo lugar una de las citas más esperadas del verano: la exhibición de aves rapaces, reptiles y mamíferos. Al aire libre y con la caída de la tarde como telón de fondo, los vecinos asistieron a un espectáculo que cada año gana adeptos por su espectacularidad.

Imagen principal - Pasión por las aves rapaces en Carbajosa de la Sagrada

Sin duda, la cetrería volvió a ser protagonista gracias a la habilidad de sus cuidadores, que mostraron cómo halcones, y otras especies despliegan todo su potencial en vuelo. También hubo espacio para el asombro con serpientes, lagartos y mamíferos que, cuidadosamente presentados, captaron la atención del público infantil y adulto.

