Ocio familiar en Sardón de los Frailes

Las fiestas de verano del municipio de Sardón de los Frailes se caracterizan por su variedad y, sobre todo, por ser especialmente atractivas para las familias, cuidando todos los gustos y preferencias del público. Los más pequeños tienen entretenimiento diario con reclamos muy interesantes, como los hinchables y el tren en la jornada matinal de mañana, los carretones por la tarde y el teatro de títeres de Alúa Teatro, componiendo de este modo un día entero pensado para ellos.

El viernes, la rampa deslizante centra las actividades veraniegas en las que los niños pueden participar de forma más activa, y el sábado, un taller de minichef les introducirá en el mundo de la cocina. Además, un completo parque multiaventura marcará la diferencia con otros programas festivos de la provincia.

Pero no solo ellos son protagonistas en el verano de Sardón; los adultos pueden disfrutar de deporte, espectáculos de todo tipo, desde folclore hasta rock, y de monólogos, entre otras citas lúdicas y culturales.

Familias enteras encuentran en el complejo turístico de Sardón de los Frailes, epicentro de los festejos, así como en el parque de La Fuente y el pabellón, eventos que pueden compartir con sus allegados; ocio intergeneracional, como los juegos de madera o los mini torneos, sin olvidar los habituales paseos en piragua que cada año surcan el rico entorno natural de Sardón de los Frailes, poniendo la guinda a una programación cargada de música, fiesta para todos y apacibles momentos como la merienda y la comida popular.

Las propuestas incluyen premios para hacer estas fiestas inolvidables, y el parque de la Iglesia, así como la propia iglesia, componen también algunos de los escenarios alrededor de los cuales giran las actividades, entre las que hay citas ineludibles. Hijos del pueblo, vecinos y también visitantes encuentran así, en Sardón, un destino idóneo para un verano en el que relajarse y, al mismo tiempo, disfrutar y divertirse con todas las comodidades.

El programa

Hoy

Piraguas durante todo el día.

19:00 horas: juegos de madera.

22:00 horas: folclore con don Tamboril.

Mañana

11:00 horas: hinchables infantiles y tren.

19:00 horas: carretones infantiles.

22:00 horas: títeres de guante con Alúa Teatro.

Jueves, 21

10:30 horas: VI Torneo de Fútbol Sala.

18:00 horas: mini torneos. Petanca, tenis de mesa...

22:30 horas: discoteca familiar, concurso de disfraces y karaoke, con premios.

Viernes, 22

14:00 horas: comida popular y premios.

17:30 horas: rampa deslizante.

23:00 horas: concierto con 'El Último Guateque'. A continuación, disco con animación.

Sábado, 23

11:00 horas: mini chef familiar.

17:30 horas: parque multiaventura. Tarde con rocódromo, bumperball, tirolina...

23:00 horas: humor con Sergio Encinas. A continuación, música rock con Hot Tubes y colofón con dj.

Domingo, 24

12:00 horas: misa solemne.

18:00 horas: partido de pelota.

«Crearemos un nuevo espacio polivalente» El Ayuntamiento, con Benjamín Cuadrado al frente, trabaja en una línea clara: la prosperidad del municipio y su potencial. ¿Qué novedades hay en las fiestas? —Este año presentamos el programa más arriesgado y diverso hasta la fecha. Cada jornada cuenta con propuestas para todos los gustos y edades, poniendo especial atención en las actividades diurnas. Entre las citas más esperadas destaca la noche del sábado, con el humor de Sergio Encinas, seguida por el rock de Hot Tubes y un cierre de fiesta con un festival de DJs. ¿Cuáles son los próximos objetivos del Ayuntamiento? —La iniciativa más destacada a corto plazo es la rehabilitación de la Casa de los Colonos. Este inmueble, adquirido por el Ayuntamiento tras años en estado de ruina, será transformado en un espacio polivalente, pensado para convertirse en un punto de encuentro social y cultural. Además, se urbanizará su entorno para integrarlo en el municipio. ¿Qué valoración hace del último año? ¿Qué avances ha habido en el complejo turístico? —El balance es claramente positivo: seguimos avanzando a buen ritmo. Sardón reúne las condiciones para ser un destino atractivo, tanto para el visitante como para quien busca establecerse aquí. Hemos ampliado la oferta de alojamiento: se ha inaugurado una nueva casa rural y reconvertido otra para alquiler anual, alcanzando así 26 plazas de turismo rural y tres viviendas para alquiler permanente.