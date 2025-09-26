Un nuevo oasis de belleza y ocio en Villasbuenas El pueblo inauguró durante las concurridas fiestas la plazuela con césped artificial, un espacio que además se ampliará próximamente

Una de las prioridades en las que se centra actualmente el Ayuntamiento de Villasbuenas consiste en la renovación de las redes de abastecimiento, un objetivo que, aunque no se aprecia a simple vista, supone un cambio más que significativo en la calidad de vida y en los servicios básicos del día a día.

Aunque las obras han experimentado un retraso por causas ajenas al Consistorio, este cambio llegará muy pronto. También se abordará el asfaltado de las calles en las que se irá realizando esta renovación de redes pendiente desde hace unos años. Pero no todo es actualizarse: Villasbuenas ha estrenado últimamente una resultona plazuela con césped artificial, la novedad del pueblo desde hace unos meses y con el apoyo de alguna subvención. Además, cuatro grandes jardineras adornan el entorno de esta plaza que insufla vida y armonía al día a día de los vecinos que pasean por ella.

Villasbuenas no solo mima la estética de este nuevo enclave en la calle Piconito, un espacio de relax único, sino que luce jardineras en toda la localidad. El Consistorio está comprometido con la ampliación de esta nueva plazuela, que sería sin duda la guinda del pastel para coronar la obra. También se ha acometido el cambio de barandillas en espacios como el parque infantil.

Este año Villasbuenas ha cumplido su cupo de actuaciones posibles en base a los presupuestos y subvenciones de las que puede disponer, pero en el próximo año se seguirá trabajando en esta dirección. Además, se instalarían bancos en los que poder descansar y admirar las vistas. El ocio es otro destacado campo en el pueblo, y es que el Ayuntamiento resalta el éxito de las pasadas fiestas, que han demostrado un gran poder de convocatoria. De hecho, la famosa plazuela fue epicentro de las fiestas con animación de charanga y gran ambiente, sirviendo de inauguración de la misma.

