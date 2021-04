Nuevas fechas de vacunaciones en Ciudad Rodrigo, Fuenteguinaldo y Guijuelo

La Junta de Castilla y León ha anunciado una nueva fecha de vacunación en los municipios de las zonas básicas de salud de Ciudad Rodrigo, Fuenteguinaldo y Guijuelo para distintos tramos de edad. En todas ellas la fecha elegida será el martes, 20 de abril. Al igual que en las convocatorias anteriores, no se llamará personalmente, se trata de un aviso público.

En todos los casos, no deben acudir las personas enfermas de covid o en cuarentena, las personas ya vacunadas con anterioridad de covid y las personas consideradas de alto riesgo según la estrategia de vacunación. Si no puede acudir a la cita, no llame por teléfono, ya que se informará de próximas convocatorias.