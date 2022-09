Nuevas ayudas económicas para compensar los costes energéticos de la provincia

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha anunciado durante la celebración del Día de la Provincia un Plan de Emergencia Económica destinado a los ayuntamientos para compensar el incremento de los costes energéticos.

Durante su intervención, Iglesias informó de que se trata de una medida de “alivio y aliento” con la que la institución provincial intentará ayudar a hacer frente a estos gastos por lo que el objetivo es que esté disponible a finales de año.

Durante la celebración del Día de la Provincia, Iglesias aprovechó para agradecer la labor y entrega de los alcaldes de la provincia, y especialmente el trabajo de los alcaldes de Monsagro y Guadapero “que no dudaron en sumarse, junto a algunos de sus vecinos, a las brigadas que en esos momentos estaban luchando para evitar que la llamas calcinaran sus municipios”. Y también tuvo palabras de agradecimiento para el regidor de Ciudad Rodrigo, “que se puso al frente de la acogida de los evacuados para que no les faltara ni atención ni cariño”.

El presidente de la Diputación insistió ademas en su particular homenaje a los alcaldes en que ellos son “los mayores garantes del mantenimiento del medio natural”. “El

mundo rural no se contrapone al mundo urbano, es complementario. Es más, no es posible una sociedad justa y equilibrada si no se cuenta con una parte tan esencial de nuestro país”, aseguró.