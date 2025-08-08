Novedades divertidas en las citas de Rollán

La procesión en honor a San Lorenzo será el domingo.

EÑE Rollán Viernes, 8 de agosto 2025, 05:30 Compartir

La localidad de Rollán da el pistoletazo de salida a sus fiestas en honor a San Lorenzo, con cuatro días llenos de actividades pensadas para todas las edades. Música, concursos, tradición y gastronomía se darán cita en un ambiente que promete reunir a vecinos y peñas en unas jornadas marcadas por el buen humor y la participación.

La programación arranca esta misma noche, a las 22:30 horas, con un emotivo pregón a cargo de los niños del campamento de verano. Para acompañar este arranque, no faltarán el tradicional corte de jamón ni la refrescante sangría, ingredientes perfectos para empezar con buen pie las celebraciones.

A las 23:00 horas, la energía se disparará con la llegada de 'Motociclones Electrocharanga', que dará paso al tradicional correpeñas. La noche terminará a lo grande con la discoteca móvil 'Excalibur'.

Mañana, a las 15:00 horas, tendrá lugar una comida popular con huevos rotos y postre para todos los asistentes. Por la tarde, a las 17:30 horas, se celebrará el II Concurso de Autolocos y, a partir de las 18:30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles e hinchables acuáticos.

Por la noche, la música tomará nuevamente el relevo con la orquesta 'Azabache', seguida por una nueva sesión de baile con DJ Kilo.

El domingo, día grande en honor a San Lorenzo, comenzará a las 13:00 horas con la solemne misa y procesión. Tras la ceremonia, llegará la animada ronda de vinos. La tarde estará repleta de diversión con el concurso de tragaflanes, juegos infantiles, fiesta de la espuma y un partido de pelota a mano.

La noche del domingo promete emociones con la celebración del IX Concurso de Playback, a las 22:30 horas, en el que la creatividad y el humor son siempre los grandes protagonistas. Como broche final, actuará la orquesta 'La Búsqueda'.

El lunes 11 será el último día de festejos, que se cerrarán con una entrañable merienda campestre, acompañada por charanga, a las 20:00 horas, y el acto de fin de fiestas.

El programa

Ampliar Carrera de autos locos en la edición del año pasado.

Hoy

22:30 horas. Pregón a cargo de los niños del campamento de verano, corte de jamón y sangría.

23:00 horas. Motociclones Electrocharanga.

0:00 horas. Correpeñas con premio a la bebida ganadora.

1:00 horas. Discoteca móvil 'Excalibur'.

Mañana

15:00 horas. Comida popular con huevos rotos y postre.

17:30 horas. II Concurso de autos locos.

18:30 horas. Juegos infantiles e hinchables acuáticos.

0:00 horas. Orquesta 'Azabache', seguida de discoteca móvil.

Domingo, día 10

13:00 horas. Misa y procesión.

14:00 horas. Ronda de vinos.

17:00 horas. Concurso de tragaflanes.

18:00 horas. Juegos y fiesta de la espuma.

19:00 horas. Partido de pelota a mano.

22:30 horas. IX Concurso de playback.

0:00 horas. Orquesta 'La Búsqueda'.

Lunes, día 11

20:00 horas. Merienda campestre con charanga.

22:00 horas. Fin de fiestas.

Leonardo Bernal, alcalde de Rollán: «El banco municipal de inmuebles ha logrado vender dos casas» Las celebraciones en honor a San Lorenzo están a punto de comenzar e incluyen novedades. ¿Cómo serán las fiestas? —Buscamos incluir novedades cada año y contar con el beneplácito de la juventud para ello. Es algo que requiere mucho esfuerzo, ya que las limitaciones económicas nos obligan a ajustarnos a un presupuesto concreto, y las orquestas son lo más costoso. El año pasado tuvimos carrera de carretillas, y este año incorporamos el concurso de 'tragaflanes'. También estrenamos una comida popular con huevos rotos en lugar de la tradicional paella, y los niños serán los encargados de dar el pregón. ¿Cómo va el banco municipal de inmuebles? —Ya lleva un año funcionando y se han vendido dos viviendas. Ha tenido eco a nivel nacional, e incluso otros ayuntamientos y una mancomunidad de Zamora se han interesado en conocer cómo funciona para ponerlo en marcha ellos también. ¿Qué mejoras están pendientes en el municipio? —Los proyectos estrella incluyen la limpieza y adecentamiento de la charca de El Espinar, que arrancará a finales del mes de agosto con el objetivo de implantar un Aula Natural e Interpretativa en este paraje. Esta iniciativa permitirá poner en valor nuestro patrimonio natural. Otro objetivo es que, de una vez por todas, se ejecute la obra de suministro de agua asociada al proyecto de Almenara, que lleva paralizado desde hace 17 años.