Las Veguillas: un referente provincial en turismo religioso

EÑE Las Veguillas Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30

Las actuaciones urbanísticas marcan la agenda de mejoras en las que el Ayuntamiento está inmerso para que los vecinos puedan tener la mejor calidad de vida posible.

Así, tal como recordó el regidor, José María Sánchez: «Se ha intervenido ya en las calles Mercado y Juan Iglesias, con pavimentación de aglomerado y se va a urbanizar la plaza del Castillo con hormigón, de manera que si en el futuro alguna empresa quiere utilizarlo para promover vivienda en el municipio, o bien ejecutar una nave, se puede emplear con facilidad. Desde el Consistorio estamos abiertos a este tipo de iniciativas, de forma que quedará una zona diáfana en el centro para poder utilizarlo como inversión para el pueblo».

Por otra parte, desde el Ayuntamiento continúan con la labor del arreglo de caminos en el municipio, algo que se lleva a cabo con especial mimo en el entorno del Santuario del Cristo deCabrera, como punto de referencia del turismo religioso a nivel provincial.

En el capítulo de energía y medioambiente destaca la instalación de placas solares en dos puntos clave, como son la cubierta de la Casa Consistorial y el colegio.

Asimismo, se han iluminado las pistas deportivas y de pádel, de forma que este verano ya se han podido utilizar al caer el sol y así ampliar las horas de uso y aprovechamiento de los espacios deportivos.

En el bloque de actuaciones urbanísticas en zonas de ocio se ha llevado a cabo una nueva fase de la mejora del parque infantil, de forma que los juegos se han reformado. Cabe recordar que hace tan solo un par de años se renovaron los biosaludables y la pista de ping pong.

Por otra parte, se ha llevado a cabo la puesta al día de la señalización viaria del municipio, repintado isletas, entre otras actuaciones. También se han pintado las pistas polideportivas.